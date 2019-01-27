Адвокат Мамаева – об условиях в СИЗО: «Отопления в камерах нет. Там проветривают помещения при «-24»

Адвокат Павел Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об условиях содержания своего клиента в СИЗО.

– Учитывая морозы, как вообще можно находиться в СИЗО, там не очень холодно?

– Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется.

– А как спать – в куртках?

– В тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной.

– В «-24» в камерах открывают форточки, чтобы проветрить?

– Да, по правилам всe должно проветриваться. Все ходят в тeплой одежде. На здоровье это всe влияет плохо, а тут ещe и следствие просто оставляет тебя сидеть и ждать непонятно чего. Психологически это очень давит.