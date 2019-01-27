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    Адвокат Мамаева – об условиях в СИЗО: «Отопления в камерах нет. Там проветривают помещения при «-24»

    Адвокат Павел Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об условиях содержания своего клиента в СИЗО.

    – Учитывая морозы, как вообще можно находиться в СИЗО, там не очень холодно?

    – Конечно, там очень холодно. Как такового отопления в камерах нет, но никто не жалуется.

    – А как спать – в куртках?

    – В тeплой одежде, свитерах. В камерах часто открывают форточки. Там, конечно, не критическая температура, но очень далека от комфортной.

    – В «-24» в камерах открывают форточки, чтобы проветрить?

    – Да, по правилам всe должно проветриваться. Все ходят в тeплой одежде. На здоровье это всe влияет плохо, а тут ещe и следствие просто оставляет тебя сидеть и ждать непонятно чего. Психологически это очень давит.

    • Мамаев обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Побои».
    • В СИЗО футболист пробудет как минимум до 8 февраля.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.01.2019 12:10
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +257

      vikrub 27 января 2019, 21:16

      Они своим хамством на всё жизнь нагрелись. А в холоде да в голоде мозги лучше работают. Им бы сейчас извиняться не только за то, что обидели потерпевших, но и за то, что обгадили весь российский футбол и не раз. Каждый день извинения как молитву произносить, а Кокорин "... стадо баранов". Значит не замёрзли и не поумнели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 27 января 2019, 19:06

      Проветривание - борьба с гриппом
      Всем типам.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2019, 18:47

      заврался сукин сын журналюга не было в Москве темпр. -24 даже ночью оба трепачи классные вот когда будут в Магадане вот тогда и пишите про прохладу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 января 2019, 18:39

      Как сказал Президент "А вы что,хотите что бы как во Франции было?"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 27 января 2019, 17:34

      Да, это вам не Монте Карло!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 27 января 2019, 16:45

      Адвокаты эти вообще понимают что они из своих подзащитных неженок делают,у одного ножка болит,другому холодно.они где находятся?сами в этом виноваты,некуй скулить.накосепорили,а теперь как девочки-целочки

      4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 27 января 2019, 16:00

      Мало что то сказал. Лучше сразу -50

      2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 27 января 2019, 15:54

      Скажите еще ,что ему чай с заваркой дают!!!

      2
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 27 января 2019, 15:21

      Это Россия ребята,а не та тепличка в которой вы до этого жили.И плевали на всех

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 27 января 2019, 14:24

      Хотите условия? Садитесь в скандинавских странах

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