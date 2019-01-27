Орлов: «Игра «Зенита» не убеждает, но у Семака есть шанс все исправить»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

– Если не делать ставку на Паредеса, Ригони, Дриусси, то на кого тогда?

– А я вам готов сейчас назвать игроков. На Лунева, на Смольникова, Ивановича, Жиркова. Далее есть Кузяев, Ерохин и Дзюба. Вот вам обойма, которая может тащить «Зенит». Да они его и тащат. Команда ведь на первом месте. Им просто надо набрать форму. Жирков, видите, восстановился. Нобоа на подходе. Хорошо бы еще Скроботова задействовать, выращивать надо своих игроков.

– Нужны ли тогда новички?

– Конечно. Три, а лучше даже четыре человека. Левоногий защитник, опорный полузащитник и атакующий хавбек, нападающий. Это в идеале. Посмотрим, что получится. Конечно, уход Паредеса — это все равно удар по «Зениту» на данный момент. Он игрок, но у него другие желания.

– В последнее время все чаще стали говорить, что Семак не тренер уровня «Зенита».

– Подождите. Он вообще-то идет на первом месте. Вот как он его покинет, тогда и говорите так (улыбается). Рано еще делать выводы. Давайте дождемся конца чемпионата и все разложим по полочкам. Игра пока не убеждает, она непонятная. Но у Семака есть шанс и время все выправить. Зачем сразу навешивать ярлыки?