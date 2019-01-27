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    Орлов: «Игра «Зенита» не убеждает, но у Семака есть шанс все исправить»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

    – Если не делать ставку на Паредеса, Ригони, Дриусси, то на кого тогда?

    – А я вам готов сейчас назвать игроков. На Лунева, на Смольникова, Ивановича, Жиркова. Далее есть Кузяев, Ерохин и Дзюба. Вот вам обойма, которая может тащить «Зенит». Да они его и тащат. Команда ведь на первом месте. Им просто надо набрать форму. Жирков, видите, восстановился. Нобоа на подходе. Хорошо бы еще Скроботова задействовать, выращивать надо своих игроков.

    – Нужны ли тогда новички?

    – Конечно. Три, а лучше даже четыре человека. Левоногий защитник, опорный полузащитник и атакующий хавбек, нападающий. Это в идеале. Посмотрим, что получится. Конечно, уход Паредеса — это все равно удар по «Зениту» на данный момент. Он игрок, но у него другие желания.

    – В последнее время все чаще стали говорить, что Семак не тренер уровня «Зенита».

    – Подождите. Он вообще-то идет на первом месте. Вот как он его покинет, тогда и говорите так (улыбается). Рано еще делать выводы. Давайте дождемся конца чемпионата и все разложим по полочкам. Игра пока не убеждает, она непонятная. Но у Семака есть шанс и время все выправить. Зачем сразу навешивать ярлыки?

    • Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года.
    • Петербургская команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар».
    • Клуб вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где сыграет с «Фенербахче».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2019 08:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2019, 18:32

      надо 3-4 да вам все 40 челов и то мало

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 27 января 2019, 11:09

      Заметил одну особенность-когда команду возглавляет иностранец,то сразу или через полгода делаются покупки легионеров,когда наш специалист,то действуют по принципу-кто есть с теми работай и дай результат! Ну а раз условия разные,то соответствующий и результат,а дальше все как всегда - НЕ УРОВЕНЬ ЗЕНИТА и в отставку! Что же в итоге за 10 лет получилось? Из некогда питерской команды получился временный набор игроков,состоящий из легионеров от предыдущих иностранных тренеров и наших игроков,взятых из других клубов РПЛ чаще всего по причине финансовой бедности последних! И вот все это досталось Богданычу,от которого хотят чемпионство и успешное выступление в ЛЕ! И если в осенней части сезона ему с этим удалось справиться и по логике руководство просто обязано ему помочь усилиться в межсезонье,то в реальности этого пока нет и все остается по-прежнему - работай с теми кто есть,но результат дай!

      3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 27 января 2019, 11:06

      Нобоа на подходе? До он сам говорит, что веренется в общую группу через месяц. А потом еще месяца два будет форму набирать. Да и наберет ли в его-то возрасте после такого перерыва?

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2019, 10:45

      Я бы с удовольствием посмотрел, а затем послушал господина Орлова, где будет команда если ставка будет делаться на Луневе, Смольникове, Жиркове и Ивановиче!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 января 2019, 10:12

      Семак взялся за гуж, который не дюж вот и сказочки конец- результат весной 4-5 место.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Garrincha58 27 января 2019, 10:41

      Пока с пятого места с тем же составом на первое команду вытащил.Без Паредеса и Кокорина ему конечно будет тяжело.

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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > александр п 27 января 2019, 14:19

      А куда Передес делся, когда Семак тащил "Зенит" на первое место?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 09:14

      Выводы надо делать по окончании сезона. Начиная с руководства клуба и селекционной службы. Пусть разгребают "брёвна", которыми завален "Зенит"...

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