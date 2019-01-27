«Спартак» пожелал в день рождения Глушакову семейного благополучия. У футболиста идет бракоразводный процесс с женой

Да нормально клуб все пожелал )) Главное чтобы Денис на поле доказывал что он нужен клубу.
Сегодня капитан «Спартака» Денис Глушаков отмечает 32-й год рождения.
Столичный клуб на официальном сайте поздравил игрока следующими словами: «От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!».
- С осени прошлого года у Глушакова тянется бракоразводный процесс с женой Дарьей.
- Ранее стало известно об изменах футболиста и угрозах с его стороны в адрес супруги.