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    «Спартак» пожелал в день рождения Глушакову семейного благополучия. У футболиста идет бракоразводный процесс с женой

    Сегодня капитан «Спартака» Денис Глушаков отмечает 32-й год рождения.

    Столичный клуб на официальном сайте поздравил игрока следующими словами: «От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!».

    • С осени прошлого года у Глушакова тянется бракоразводный процесс с женой Дарьей.
    • Ранее стало известно об изменах футболиста и угрозах с его стороны в адрес супруги.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    27.01.2019 01:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 января 2019, 18:52

      Да нормально клуб все пожелал )) Главное чтобы Денис на поле доказывал что он нужен клубу.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 января 2019, 09:25

      Болельщики спартака приутихли и не оскорбляют уже Глушакова, а скоро вообще начнут в жопу целовать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      drSAN > vladimir-7 27 января 2019, 11:41

      Дык а чем Глушаков не устраивает?
      Играет, забивает, в тюрьме не сидит.
      Все норм. Спартак-чемпион!
      И не болельщики должны решать кому играть кому нет, я думаю, а тренер в первую очередь.Если Глушаков играет, значит он того засуживает.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 27 января 2019, 12:04

      Этого не будет, пока он далеко, что воздух сотрясать? Самое большое что он может получить, полное равнодушнее, как к Роше, сидит и сидит себе на лавке )))
      Поэтому всем насрать на его днюху...

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > drSAN 27 января 2019, 16:16

      Да и я так думаю, но некоторые фаны спартака на него
      накинулись, с таким негативом и, в частности, с
      требованием его увольнения из команды.

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      Рейтинг: +5180

      Каратель > vladimir-7 27 января 2019, 16:50

      Ну если ты попализ,то занимался своим любимым делом.для меня,например,шлюшаков как игрок закончился.про него не пишут,не восхваляют и тишина,а в день рождения оскорблять или что то негативное писать-это удел упоротого

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 27 января 2019, 08:58

      Что же пожелать глушакову в день рождения ? Думаю , думаю , а добрые слова подобрать не могу и кривить душой нет желания (((((

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2019, 07:59

      Под... Бали просто

      3
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