«Спартак» пожелал в день рождения Глушакову семейного благополучия. У футболиста идет бракоразводный процесс с женой

Сегодня капитан «Спартака» Денис Глушаков отмечает 32-й год рождения.

Столичный клуб на официальном сайте поздравил игрока следующими словами: «От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!».