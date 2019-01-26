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    Боец UFC Конор Макгрегор: «Сульшер – особенный»

    Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор оценил работу норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера во главе «Манчестер Юнайтед».

    «Уле-Гуннар Сульшер – особенный! «Суперсаб» для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер. Безумный! Можно прочувствовать страсть, которую он испытывает к своему клубу и его истории. Прошлое и настоящее! Вот Это Да!», – написал Макгрегор в твиттере.

    • Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» сыграл восемь матчей.
    • Во всех из них команда одержала победы.

    Источник: Твиттер Конора Макгрегора

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    26.01.2019 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 22:36

      Пипец, он всё-таки пришёл в сознание?!

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