Боец UFC Конор Макгрегор: «Сульшер – особенный»

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор оценил работу норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера во главе «Манчестер Юнайтед».

«Уле-Гуннар Сульшер – особенный! «Суперсаб» для «Манчестер Юнайтед». Игрок и тренер. Безумный! Можно прочувствовать страсть, которую он испытывает к своему клубу и его истории. Прошлое и настоящее! Вот Это Да!», – написал Макгрегор в твиттере.