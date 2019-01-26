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    В «Бутырке» установили ворота к матчу с участием Мамаева

    На плацу СИЗО «Бутырка» установлены ворота к матчу с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает Sport24.

    «Непонятно, состоится ли матч в СИЗО и когда это будет, но подготовка к нему уже идет. Даже ворота поставили.

    Но прокуратура все никак не может согласовать. Я как член ОНК Москвы не вижу здесь ничего противоправного.

    У Кокорина и Мамаева есть право на здоровье, а доступ в зал в СИЗО есть не всегда, и он платный», — сказала зампред ОНК Москвы Ева Меркачева источнику.

    Сообщалось, что Александр Кокорин не сыграет в матче по условию контракта с «Зенитом».

    Источник: Sport24

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    26.01.2019 14:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17871

      ilichkadr 26 января 2019, 19:22

      Подготовка к цирковому представлению идет полным ходом. Уже установили ворота. В ближайшее время нанесут линии разметки, покрасят лавочки для зрителей........... Интересно, а форма команд будет с логотипами Зенит - Краснодар?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 17:13

      В ожидании футбола.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 26 января 2019, 16:45

      "В Бутырке установлены ворота. "Бараны" смотрят на новые ворота в напряженном ожидании "матча века".

      2
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 26 января 2019, 16:02

      Я не являюсь сторонником какой-либо стороны, но то, что сейчас происходит, это полнейший цирк.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 26 января 2019, 15:17

      Народ то ладно,сми тоже издевается

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