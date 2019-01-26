В «Бутырке» установили ворота к матчу с участием Мамаева

На плацу СИЗО «Бутырка» установлены ворота к матчу с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает Sport24.

«Непонятно, состоится ли матч в СИЗО и когда это будет, но подготовка к нему уже идет. Даже ворота поставили.

Но прокуратура все никак не может согласовать. Я как член ОНК Москвы не вижу здесь ничего противоправного.

У Кокорина и Мамаева есть право на здоровье, а доступ в зал в СИЗО есть не всегда, и он платный», — сказала зампред ОНК Москвы Ева Меркачева источнику.

Сообщалось, что Александр Кокорин не сыграет в матче по условию контракта с «Зенитом».