Ещенко – о восстановлении: «Уже в этом сезоне планирую сыграть»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о восстановлении от травмы колена.

«У меня всe замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. А так очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть.

То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты — часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть ещe и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим», – сказал 34-летний россиянин.

Игрок получил травму крестообразной связки в декабрьском матче против «Рапида» (1:2, 5-й тур Лиги Европы). Срок его восстановления оценивался в полгода.

После 17-ти туров чемпионата России команда Олега Кононова занимает четвертое место в турнирной таблице. Турнир продолжится в марте.