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    Ещенко – о восстановлении: «Уже в этом сезоне планирую сыграть»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о восстановлении от травмы колена.

    «У меня всe замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. А так очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть.

    То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты — часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть ещe и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим», – сказал 34-летний россиянин.

    Игрок получил травму крестообразной связки в декабрьском матче против «Рапида» (1:2, 5-й тур Лиги Европы). Срок его восстановления оценивался в полгода.

    После 17-ти туров чемпионата России команда Олега Кононова занимает четвертое место в турнирной таблице. Турнир продолжится в марте.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.01.2019 13:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 16:56

      Сейчас у Спартака в обороне появилось молодое поколение игроков и трудно будет конкурировать с ними.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 26 января 2019, 15:12

      Стоит отдать должное Ещенко - он Боец, всегда настроен на бескомпромисную борьбу, не жалея себя. Трудяга, каких поискать..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 26 января 2019, 14:57

      Разве что для выхода на замену .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 26 января 2019, 14:56

      Не спеши, с Рассказовым в составе как-то спокойнее.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 января 2019, 14:55

      Спасибо Андрею за всё, но пора уступать место молодым.
      В свои 34, временами он хорош, но временами хочется матом ругаться.
      Так что уходя, уходи.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2019, 14:01

      молодежь к твоему выздоровлению вряд ли это позволит, разве что в фнл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 26 января 2019, 13:43

      Ты выздоравливай и на покой.
      Вместо тебя сейчас неплохой парнишка бегает.

      7
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