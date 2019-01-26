Отец Неймара: «Арбитры должны защищать сына»

Неймар да Силва Сантос – отец нападающего «ПСЖ» Неймара, отметил, что арбитры недостаточно старательно защищают футболистов. Его сын получил очередную травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).

«Сейчас мы приходим к выводу, что сыну повезло, ведь он мог быть в инвалидной коляске. Если сын падает, это принимают за симуляцию. Если он защищается, это тоже симуляция. В 2014 году, когда Неймара сильно травмировали, не было никаких оправданий тому ужасному поступку. Его должны защищать арбитры. На поле у игрока нет другой защиты, кроме судей. Нельзя сбежать от постоянных фолов. Вступиться должны судьи», — написал отец Неймара на странице в инстаграме.