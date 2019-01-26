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    Отец Неймара: «Арбитры должны защищать сына»

    Неймар да Силва Сантос – отец нападающего «ПСЖ» Неймара, отметил, что арбитры недостаточно старательно защищают футболистов. Его сын получил очередную травму в матче 1/16 финала Кубка Франции со «Страсбургом» (2:0).

    «Сейчас мы приходим к выводу, что сыну повезло, ведь он мог быть в инвалидной коляске. Если сын падает, это принимают за симуляцию. Если он защищается, это тоже симуляция. В 2014 году, когда Неймара сильно травмировали, не было никаких оправданий тому ужасному поступку. Его должны защищать арбитры. На поле у игрока нет другой защиты, кроме судей. Нельзя сбежать от постоянных фолов. Вступиться должны судьи», — написал отец Неймара на странице в инстаграме.

    • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны».
    • Сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок поучаствовал в 13 матчах Лиги 1, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Инстаграм отца Неймара

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    26.01.2019 10:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 28 января 2019, 05:19

      ,расскажите неймару притчу про мальчика и волков

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 января 2019, 17:40

      Неймар хороший футболист, и непревзойденный актер!

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 11:13

      Никто никому ничего не должен. Тем более симулянтам с БОЛЬШОЙ БУКВЫ.Симулянтам чаще бью по ногам, потому что судьи не верят симулянтам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 26 января 2019, 19:49

      Надо было думать о последствиях, когда зарабатывал себе репутацию симулянта. Но начать все исправлять никогда не поздно. Но на это уйдет очень много времени.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 января 2019, 18:23

      Хах, этот нытик даже сам на судей наехать не может. Всё папа делает. У них там в ПСЖ специально подбирают таких "самостоятельных"? Рабьё со своей маман, папаша Неймара вообще не затыкается. Самому бразильцу, интересно, не стыдно. У детей в садике больше полномочий, чем у Неймара в делах его карьеры.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 января 2019, 14:15

      Ээээ,ну вы поняли всё сами.Неудивлюсь,если он скоро станет судьей и всегда будет игры ПСЖ.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 13:18

      ну да конечно обязаны ему ещё и соску в рот давать чтобы не плакал. Интересно а с другими игроками как быть они не в счёт папаня?????????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 13:10

      К нему нужен особый подход.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 января 2019, 12:46

      Начнем с того, что арбитры изначально подразумевают беспристрастность и по идее вообще никому ничего не должны. Тем более симулянту Неймару

      9
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 января 2019, 11:40

      Он сам себе сделал репутацию симулянта на ЧМ 2018

      10
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro > Ubuntu 26 января 2019, 12:04

      Он задолго до ЧМ 2018 сделал себе такую репутацию

      6
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