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    Федун – о встрече перед матчем «Зенит» – «Спартак»: «Привет, Дзюба!»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун накануне встретился в Катаре с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Встреча Федуна и Дзюбы состоялась перед матчем «Спартака» и «Зенита» на катарском турнире. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

    «Леонид Арнольдович, а что вы такого сказали Дзюбе перед матчем, что они проиграли со счетом 0:3?» спросили у Федуна после игры.

    «Ничего. Я сказал: «Привет, Дзюба!» Все нормально. Помогло ли это? Нет, конечно. Он старался», ответил председатель совета директоров «Спартака».

    • Артем Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • В 2015-м форвард перешел в состав питерского «Зенита».
    • После двух туров «Спартак» – лидер Кубка «Матч Премьер» с шестью очками.

    Источник: Sport24

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    26.01.2019 07:19
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 26 января 2019, 15:07

      Ачто ответил Дзюба,- привет,Федун?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 12:43

      Дзюба сейчас не тот.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 12:40

      теперь можно его и к Малахову он там тоже с приветом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 26 января 2019, 12:01

      Зачем вообще с Дзюбой разговаривать? И я надеюсь молодёжь "Спартака" услышала, как мне кажется, главные слова: "Это тренеровка, парни..."

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 26 января 2019, 11:38

      Столько кипиша из-за тренировки обычной...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > mihail200606 26 января 2019, 15:13

      Свиньи воспряли духом. Началось легкое повизгивание и почавкивание.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 26 января 2019, 11:09

      Все радости у мясных плюшевые) крупная победа над Зенитом в товарняке, евро трофей- Кубок Соли)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > RotBerg 26 января 2019, 11:25

      Напомни мне, когда вы в последний раз что то выигрывали? )))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 января 2019, 10:52

      Артём в очередной раз ходил за призами, но по дороге встретил Федуна.
      Федун, подумал Артём.
      Хрен тебе, а не призы, подумал Федун.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 26 января 2019, 07:50

      Правильно сказал, все личные проблемы должны быть далеко за полем)

      7
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