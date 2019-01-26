Федун – о встрече перед матчем «Зенит» – «Спартак»: «Привет, Дзюба!»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун накануне встретился в Катаре с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Встреча Федуна и Дзюбы состоялась перед матчем «Спартака» и «Зенита» на катарском турнире. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

«Леонид Арнольдович, а что вы такого сказали Дзюбе перед матчем, что они проиграли со счетом 0:3?» – спросили у Федуна после игры.

«Ничего. Я сказал: «Привет, Дзюба!» Все нормально. Помогло ли это? Нет, конечно. Он старался», – ответил председатель совета директоров «Спартака».

twit text — Ваня Карпов (@OnooQ) 25 января 2019 г.