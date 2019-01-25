Адвокат: «У Кокорина появилась ноющая боль в колене. Это признак отсутствия восстановительной программы»

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила об ухудшении состояния колена футболиста. По ее словам, форварда начала беспокоить ноющая боль.

В марте прошлого года россиянин перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок.

«Сегодня была у Александра. Настроение в общем и целом хорошее, но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.

После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра.

Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее пяти часов согласно надлежащей программе реабилитации. А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только один-два часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.

Удержание под стражей Кокорина четыре месяца с точки зрения соразмерности наказания, содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью, отвечает принципу возмездности современного правоприменения.

Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара», – написала Стукалова в инстаграме.