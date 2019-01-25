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    Адвокат: «У Кокорина появилась ноющая боль в колене. Это признак отсутствия восстановительной программы»

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила об ухудшении состояния колена футболиста. По ее словам, форварда начала беспокоить ноющая боль.

    В марте прошлого года россиянин перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок.

    «Сегодня была у Александра. Настроение в общем и целом хорошее, но стала постоянно беспокоить ноющая боль в колене, которое было прооперировано в марте 2018 года. То есть появились признаки отсутствия восстановительной программы.

    После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома. Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено. Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра.

    Возникает вопрос, почему к Кокорину Александру не допускают специалистов по профилю имеющейся у него травмы, а проверку состояния здоровья проводит специалист СИЗО, который и назначает рентген, не имея других возможностей ни для диагностики, ни для лечения Кокорина. Ему необходимо в день заниматься коленом не менее пяти часов согласно надлежащей программе реабилитации. А возможности СИЗО многократно ограничены и позволяют проводить занятия только один-два часа в день, не каждый день, без специальных снарядов и препаратов.

    Удержание под стражей Кокорина четыре месяца с точки зрения соразмерности наказания, содеянному с последствиями причинения потерпевшему легкого вреда здоровью, отвечает принципу возмездности современного правоприменения.

    Дальнейшее содержание его под стражей повлечет расстройство здоровья с нарастающим итогом, которое приобретет необратимый характер, и произойдет несоразмерная содеянному кара», – написала Стукалова в инстаграме.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил содержание футболистов в СИЗО до 8 февраля.
    • Кокорин и Мамаев обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    25.01.2019 17:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +45

      Andre_L 26 января 2019, 15:01

      бухать всю ночь на колене не сказывается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 26 января 2019, 00:28

      сра ть начал на корточках и коленки заболели

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 26 января 2019, 00:26

      будь на месте того китайца, я бы поступил аналогичным образом: засадил бы это а ху ев шее го в но далеко и надолго

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 26 января 2019, 00:18

      Ампутируйте ногу, все равно он никому не нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 января 2019, 23:45

      Ну, это ещё Саша аккумуляторной кислотой себе зубы не лечил.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 21:10

      Таков режим в СИЗО ,ни для кого из заключенных лучших условий не делают.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 января 2019, 20:38

      Убогие дорогостоящие адвокаты у Коко. Сами всё провоцируют,да ещё и деньги за это берут немалые.Лох он и есть лох.

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 25 января 2019, 19:26

      Нытик гребанный.На шахту в цех или стройку,пусть поймет,как мужики ботрачат сверхурочно.а то тут ,бассейн подавай,баньку,коленко болит.в ***...о ему с колена,да в грузию на камнеломлю!!!

      4
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 25 января 2019, 18:53

      Ноющую боль проверить не возможно.

      3
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 25 января 2019, 18:52

      да хер бы с ним,и с коленом и кокошей,забудте про них,ноющая боль у него...пусть терпит,если мужик. в сизо у всех что то болит,но никто не стонет

      5
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