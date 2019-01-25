Заболотный – о сборах, прическе, татуировках, Ибрагимовиче, сальто

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный дал интервью клубному сайту, в котором рассказал о зимних сборах, идеях для своей прически, татуировках, примере для подражания, умении делать сальто.

«Бомбардир» выделил главное:

– Расскажите, как проходят сборы в Катаре?

– Все идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда. Готовимся к «Спартаку».

– Вы впервые в Катаре? Как вам условия здесь?

– Да. В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей.

– Верится, что в этой стране пройдет чемпионат мира?

– Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.

– Как думаете, матч со «Спартаком» сложится лучше, чем с «Локомотивом»?

– Да, в любом случае мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.

– Где вы берете идеи для причесок?

– Это происходит спонтанно. В Петербурге я познакомился с классным парикмахером, мы делимся мыслями, потом начинаем воплощать. Прическа, которая была у меня до сезона, надоела. Решил сменить.

– Ваш любимый фильм?

– «Скала» с Николасом Кейджем, «Я, робот» с Уиллом Смитом. Вообще, Кейдж и Смит классные актеры. Джонни Депп еще. Из последних фильмов – «Т-34» отличный. Неплохую такую планку задал для российского кинематографа.

– Будете ли дальше забивать руки татуировками?

– Пока такое желание отпало. Не знаю почему. Мысли заняты другим, наверное. Но уже нет такого рвения как раньше.

– А когда было рвение, как часто делали татуировки?

– Раз в год. Нужно время чтобы осознать, ведь это на всю жизнь. Надо подумать, как будешь смотреться, как люди будут потом воспринимать. Каждая татуировка имеет свой скрытый смысл.

– Кто из нападающих в Европе вам нравится?

– Я сам – нападающий таранного типа. Так что для меня икона – это Златан Ибрагимович. Златан – это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Гарри Кейн, тоже классный игрок – стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…

– Какие цели ставите перед собой на весеннюю часть сезона?

– Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов.

– Что самое главное в жизни?

– Семья, мои дети – это самое главное. Весь путь к тому, чего я добился сейчас, прошел совместно с женой. Семья – это мой тыл, крепость. Без семьи в два раза сложнее преодолеть разные сложности на жизненном пути, достичь каких-либо успехов.

– Хотели бы поиграть в Испании?

– Испания, Италия, любой топ-чемпионат – там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже.

– Любимый предмет в школе?

– Ха-ха, я плохо учился, если честно. Пожалуй, информатика. Тогда только завезли новые компьютеры в школу. В детстве мне всегда не доставало электроники, не хватало финансов на нее. Первый опыт работы с техникой у меня как раз и был в школе.

– Как долго вы учились делать сальто?

– Год. У меня был период с семи до восьми лет, когда занимался акробатикой. Делал сначала кувырки, колесо. Потом получил третий или второй разряд, после него уже можно выполнять такие сложные акробатические элементы.