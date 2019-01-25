Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Заболотный – о сборах, прическе, татуировках, Ибрагимовиче, сальто

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный дал интервью клубному сайту, в котором рассказал о зимних сборах, идеях для своей прически, татуировках, примере для подражания, умении делать сальто.

    «Бомбардир» выделил главное:

    – Расскажите, как проходят сборы в Катаре?

    – Все идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда. Готовимся к «Спартаку».

    – Вы впервые в Катаре? Как вам условия здесь?

    – Да. В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для столь жарких стран состояние полей.

    – Верится, что в этой стране пройдет чемпионат мира?

    – Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.

    – Как думаете, матч со «Спартаком» сложится лучше, чем с «Локомотивом»?

    – Да, в любом случае мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.

    – Где вы берете идеи для причесок?

    – Это происходит спонтанно. В Петербурге я познакомился с классным парикмахером, мы делимся мыслями, потом начинаем воплощать. Прическа, которая была у меня до сезона, надоела. Решил сменить.

    – Ваш любимый фильм?

    – «Скала» с Николасом Кейджем, «Я, робот» с Уиллом Смитом. Вообще, Кейдж и Смит классные актеры. Джонни Депп еще. Из последних фильмов – «Т-34» отличный. Неплохую такую планку задал для российского кинематографа.

    – Будете ли дальше забивать руки татуировками?

    – Пока такое желание отпало. Не знаю почему. Мысли заняты другим, наверное. Но уже нет такого рвения как раньше.

    – А когда было рвение, как часто делали татуировки?

    – Раз в год. Нужно время чтобы осознать, ведь это на всю жизнь. Надо подумать, как будешь смотреться, как люди будут потом воспринимать. Каждая татуировка имеет свой скрытый смысл.

    – Кто из нападающих в Европе вам нравится?

    – Я сам – нападающий таранного типа. Так что для меня икона – это Златан Ибрагимович. Златан – это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Еще Гарри Кейн, тоже классный игрок – стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой…

    – Какие цели ставите перед собой на весеннюю часть сезона?

    – Максимальные. Если будет возможность, то стараться забивать в каждом матче. У нас большая конкуренция в команде. Каждый нападающий работает над собой, и я приложу усилия, чтобы добиться лучших результатов.

    – Что самое главное в жизни?

    – Семья, мои дети – это самое главное. Весь путь к тому, чего я добился сейчас, прошел совместно с женой. Семья – это мой тыл, крепость. Без семьи в два раза сложнее преодолеть разные сложности на жизненном пути, достичь каких-либо успехов.

    – Хотели бы поиграть в Испании?

    – Испания, Италия, любой топ-чемпионат – там каждый игрок хотел бы себя попробовать. Проверить себя на фоне таких звезд, перенять их опыт, совершенствоваться в играх. Мне очень нравится чемпионат Англии, Примера тоже.

    – Любимый предмет в школе?

    – Ха-ха, я плохо учился, если честно. Пожалуй, информатика. Тогда только завезли новые компьютеры в школу. В детстве мне всегда не доставало электроники, не хватало финансов на нее. Первый опыт работы с техникой у меня как раз и был в школе.

    – Как долго вы учились делать сальто?

    – Год. У меня был период с семи до восьми лет, когда занимался акробатикой. Делал сначала кувырки, колесо. Потом получил третий или второй разряд, после него уже можно выполнять такие сложные акробатические элементы.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2019 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 25 января 2019, 20:49

      C твоей игрой лучше выбери путь Фореста Гампа.... И беги куда нибудь на хер и по дальше....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 25 января 2019, 15:53

      первый класс вторая четверть... учится было некогда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 25 января 2019, 15:50

      Юморист, однако.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 25 января 2019, 15:34

      Удачи тебе,Урфин Джус.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11