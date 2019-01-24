«Барселона» выложила пост в твиттере, написав фамилию Месси из смайликов в виде козлов

«Барселона» в своем твиттере опубликовала пост о нападающем команды Лионеле Месси.

Каталонцы выложили сообщение, в котором написали лишь одна фамилия аргентинца. При этом надпись сделана исключительно из смайликов в виде козлов.

В июне прошлого года перед стартом чемпионата мира-2018 аргентинец провел фотосессию с козлами. Также многие называют Месси величайшим игроком всех времен (англ. – great of all times), аббревиатура которого [G.O.A.T] также созвучна со словом «козел» [goat].