Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» выложила пост в твиттере, написав фамилию Месси из смайликов в виде козлов

    «Барселона» в своем твиттере опубликовала пост о нападающем команды Лионеле Месси.

    Каталонцы выложили сообщение, в котором написали лишь одна фамилия аргентинца. При этом надпись сделана исключительно из смайликов в виде козлов.

    В июне прошлого года перед стартом чемпионата мира-2018 аргентинец провел фотосессию с козлами. Также многие называют Месси величайшим игроком всех времен (англ. – great of all times), аббревиатура которого [G.O.A.T] также созвучна со словом «козел» [goat].

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2019 17:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 января 2019, 18:48

      Твиттер Барсы доверили прыщавому школьнику?) Мда, я был лучшего мнения об организационной структуре сего клуба.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 18:03

      Слабо было в строчку написать?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 17:40

      Все понятно.Месси-козёл)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11