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    Goal.com: «ПСЖ» предложил «Зениту» 40 миллионов за Паредеса и еще 5 миллионов бонусами

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «ПСЖ».

    Французский клуб предложил петербуржцам за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов – в виде бонусов.

    «Челси» отказался платить за футболиста больше 30 миллионов.

    Ранее сообщалось, что что окончательное решение о трансфере будет принимать председатель «Газпрома» Алексей Миллер.

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В этом сезоне хавбек провел 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    24.01.2019 09:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 24 января 2019, 21:18

      У Зенита нашего, как в пословице, - "Дают - бери, бьют - беги". В коем-то веке предлагают за футболяку большую сумму чем покупали. А еще говорят что у Зенита трансферная политика днище-днищенское :))))) Терь за такие деньги можно купить 9 Набиуллиных, считай целый состав и маленькая тележка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 18:57

      Миллер только будет визировать сделку после обсуждения на совете директоров клуба. Последнее и решающее слово за ним. Но он в футболе как и в балете ни петь, ни читать. Продавать надо, если есть такое предложение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 18:49

      За такие деньги -- он уже на пол пути должен быть !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 15:59

      Очень даже выгодно для Зенита.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > zigbert 25 января 2019, 17:37

      Не иначе здесь цыганки подсуетились, обмишурили агентов "ПСЖ".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 24 января 2019, 13:57

      Бонусами - это наверно если он больше половины матчей на лавке просидит?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67327

      portero 24 января 2019, 13:52

      очень хорошая цена ! надо продать.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 24 января 2019, 13:34

      наивные арабские шейхи))) в Челси менеджмент хитрее и разумнее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Paladius 24 января 2019, 12:58

      Надо продавать! Чего думать то!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 24 января 2019, 12:56

      Вопрос решится в ближайшие дни. Ждут отмашки АБ. Лёня уже с пилотками не играл, берегут....

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 24 января 2019, 11:57

      Продать НеймАра и Мбапе,
      Купить Паредеса на все!

      1
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