Goal.com: «ПСЖ» предложил «Зениту» 40 миллионов за Паредеса и еще 5 миллионов бонусами

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Французский клуб предложил петербуржцам за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов – в виде бонусов.

«Челси» отказался платить за футболиста больше 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что что окончательное решение о трансфере будет принимать председатель «Газпрома» Алексей Миллер.