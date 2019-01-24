Goal.com: «ПСЖ» предложил «Зениту» 40 миллионов за Паредеса и еще 5 миллионов бонусами

У Зенита нашего, как в пословице, - "Дают - бери, бьют - беги". В коем-то веке предлагают за футболяку большую сумму чем покупали. А еще говорят что у Зенита трансферная политика днище-днищенское :))))) Терь за такие деньги можно купить 9 Набиуллиных, считай целый состав и маленькая тележка.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может продолжить карьеру в «ПСЖ».
Французский клуб предложил петербуржцам за 24-летнего аргентинца 40 миллионов евро. Еще 5 миллионов – в виде бонусов.
«Челси» отказался платить за футболиста больше 30 миллионов.
Ранее сообщалось, что что окончательное решение о трансфере будет принимать председатель «Газпрома» Алексей Миллер.
- Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В этом сезоне хавбек провел 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.