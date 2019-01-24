Карякин: «Глушаков? Так жестко нельзя говорить даже с бывшей женой»

Что это за фанат такой???
Он наверно методом тыка выбирал,а-ля на кого попаду,за того и буду болеть!!!
Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, почему болеет за «Спартак».
«Все просто. Когда я проживал в Симферополе, болел за симферопольскую «Таврию», ходил на матчи. В Москве тоже нужна была какая-то команда, за которую можно было бы болеть.
Почему «Спартак»? Во-первых, потому, что он московский — мне всегда достаточно легко попасть на их матчи. Во-вторых, это интересная команда.
С кем знаком из нынешнего «Спартака»? С Глушаковым. Несмотря на то, что я считаю его прекрасным футболистом, с некоторыми его заявлениями я категорически не согласен. Имею в виду эти аудиозаписи с женой. Я понимаю, что они развелись, но так жестко не надо говорить даже с человеком, с которым ты развелся», — сказал Карякин.
- Жена Глушакова Дарья заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
- До этого Глушакова сообщила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
- Пара разводится с сентября. У них двое детей.