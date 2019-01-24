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    Карякин: «Глушаков? Так жестко нельзя говорить даже с бывшей женой»

    Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, почему болеет за «Спартак».

    «Все просто. Когда я проживал в Симферополе, болел за симферопольскую «Таврию», ходил на матчи. В Москве тоже нужна была какая-то команда, за которую можно было бы болеть.

    Почему «Спартак»? Во-первых, потому, что он московский — мне всегда достаточно легко попасть на их матчи. Во-вторых, это интересная команда.

    С кем знаком из нынешнего «Спартака»? С Глушаковым. Несмотря на то, что я считаю его прекрасным футболистом, с некоторыми его заявлениями я категорически не согласен. Имею в виду эти аудиозаписи с женой. Я понимаю, что они развелись, но так жестко не надо говорить даже с человеком, с которым ты развелся», — сказал Карякин.

    • Жена Глушакова Дарья заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
    • До этого Глушакова сообщила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
    • Пара разводится с сентября. У них двое детей.

    Источник: Sport24

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    24.01.2019 08:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 19:23

      Что это за фанат такой???
      Он наверно методом тыка выбирал,а-ля на кого попаду,за того и буду болеть!!!

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 24 января 2019, 16:37

      Не повезло Карякину: не было тогда еще путинteam, а так бы и не пришлось мучиться с муками выбора.

      1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 24 января 2019, 15:25

      Задолбали уже чужую личную жизнь обманывать.А уж со стороны говорить о морали в отношениях..в корне не верно, стрёмно.Чужая жизнь потёмки.Развели Малаховщину.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 24 января 2019, 14:48

      Глушаков для некоторых как памятник.
      В смысле, кто ж его посадит ?
      Кокорин с Мамаем также думали.
      Ага.....

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 24 января 2019, 12:55

      Вот же ГЛЫБА и ГИГАНТ МЫСЛИ: и в шахматах-то он прекрасно разбирается, и в ЧУЖОЙ семейной жизни тоже... )))

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 24 января 2019, 09:46

      Вот этого великого патриота только в футболе и не хватало..какие дебилы только не лезут обсуждать личную жизнь Дениса..

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      Рейтинг: +600

      polozovs > Миша13 24 января 2019, 11:33

      что бы называть людей дебилами большого ума не надо. Сергей талантливый шахматист, который своими достижениями прославляет Россию во всем мире.
      А что в жизни сделал ты, что бы осуждать мнение других людей?

      3
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