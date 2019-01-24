Карякин: «Глушаков? Так жестко нельзя говорить даже с бывшей женой»

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, почему болеет за «Спартак».

«Все просто. Когда я проживал в Симферополе, болел за симферопольскую «Таврию», ходил на матчи. В Москве тоже нужна была какая-то команда, за которую можно было бы болеть.

Почему «Спартак»? Во-первых, потому, что он московский — мне всегда достаточно легко попасть на их матчи. Во-вторых, это интересная команда.

С кем знаком из нынешнего «Спартака»? С Глушаковым. Несмотря на то, что я считаю его прекрасным футболистом, с некоторыми его заявлениями я категорически не согласен. Имею в виду эти аудиозаписи с женой. Я понимаю, что они развелись, но так жестко не надо говорить даже с человеком, с которым ты развелся», — сказал Карякин.