Неймар рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Стал известен характер травмы нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

«Первые проведенные исследования выявили повреждение пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от того, как будет идти восстановление в ближайшие дни. Все терапевтические варианты будут рассмотрены», – говорится в сообщении на официальном сайте парижан.