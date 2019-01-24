Неймар рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Плачет, не может остановиться. Бедняжка бразильская
Стал известен характер травмы нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).
«Первые проведенные исследования выявили повреждение пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от того, как будет идти восстановление в ближайшие дни. Все терапевтические варианты будут рассмотрены», – говорится в сообщении на официальном сайте парижан.
- В прошлом сезоне Неймар из-за такой же травмы пропустил несколько недель.
- 12 февраля у «ПСЖ» запланирован матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».