Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар рискует пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

    Стал известен характер травмы нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразилец получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

    «Первые проведенные исследования выявили повреждение пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от того, как будет идти восстановление в ближайшие дни. Все терапевтические варианты будут рассмотрены», – говорится в сообщении на официальном сайте парижан.

    • В прошлом сезоне Неймар из-за такой же травмы пропустил несколько недель.
    • 12 февраля у «ПСЖ» запланирован матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2019 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 24 января 2019, 17:19

      Плачет, не может остановиться. Бедняжка бразильская

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 13:45

      В таком матче может сказаться его отсутствие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 января 2019, 08:41

      уже не первый год)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2019, 08:32

      Интересно, вот насколько серьёзная была необходимость выпускать его на поле в таком матче? Боялись проиграть Страсбуру?)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      compact > Cules2013 24 января 2019, 12:42

      5.12 ПСЖ без Неймара не смог обыграть Страсбур, а недавно, в кубковом матче, с Неймаром в составе проиграл Генгаму

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11