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    Жирков: «Собирался вешать бутсы на гвоздь еще в «Динамо»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своих планах на будущее. Россиянину 35 лет. Летом 2019 года истекает его контракт с петербургской командой.

    — Знаете, года два назад мог вообще с футболом закончить. Черчесов наверняка помнит и то, как я еще в «Динамо» собирался вешать бутсы на гвоздь. Но когда игрок надолго оказывается выбитым из колеи, у него заново появляется очень большое желание играть в футбол. Пусть даже для этого надо еще больше тренироваться.

    — Тяжело делать это в 35 лет?

    — За эти полгода многое пересмотрел. Если раньше мог себе позволить где-то чуть-чуть схалтурить, то теперь — нет. Это точно в голове поменялось.

    — Контракт с «Зенитом» рассчитан до лета. Что дальше, уже задумывались?

    — Сначала надо полноценно вернуться на поле в матчах. Потом думать, что дальше. Тут многое от здоровья зависеть будет и физического состояния.

    — Сейчас на сборе в Катаре работаете в общей группе?

    — Вернулся в нее еще до отпуска. Но с ограничениями — всего еще не делал. Только в разминке участвовал со всеми и в определенных упражнениях. Сейчас работаю наравне со всей командой.

    — Главный тренер тем не менее наверняка учитывает вашу ситуацию?

    — Поговорили с Богданычем на эту тему. Он сказал, что уже в первой игре выйду на 10-15 минут. Так оно и вышло.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.01.2019 06:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 14:55

      Здоровья Юре прежде всего. Удачи в дальнейших играх.

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 24 января 2019, 11:58

      Классный игрок) Он очень нужен команде как пример профессионального отношения к работе)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      larin80 24 января 2019, 11:23

      В идеале было бы помочь на весеннем отрезке стать Зениту чемпионом и завершить на этой ноте вполне себе удачную карьеру..Главное,чтобы здоровья хватило тамбовскому парню..

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 09:56

      Надо еще помочь Зене выиграть чемп и взять ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 января 2019, 08:57

      У возрастного игрока, а тем более подверженного частым травмам , должен быть гвоздь в кармане, чтобы вовремя повесить бутсы... Сможет Юра по весне помочь "Зениту", отыграв слева в защите, даже он сам сейчас не знает.

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