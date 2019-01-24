Жирков: «Собирался вешать бутсы на гвоздь еще в «Динамо»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своих планах на будущее. Россиянину 35 лет. Летом 2019 года истекает его контракт с петербургской командой.

— Знаете, года два назад мог вообще с футболом закончить. Черчесов наверняка помнит и то, как я еще в «Динамо» собирался вешать бутсы на гвоздь. Но когда игрок надолго оказывается выбитым из колеи, у него заново появляется очень большое желание играть в футбол. Пусть даже для этого надо еще больше тренироваться.

— Тяжело делать это в 35 лет?

— За эти полгода многое пересмотрел. Если раньше мог себе позволить где-то чуть-чуть схалтурить, то теперь — нет. Это точно в голове поменялось.

— Контракт с «Зенитом» рассчитан до лета. Что дальше, уже задумывались?

— Сначала надо полноценно вернуться на поле в матчах. Потом думать, что дальше. Тут многое от здоровья зависеть будет и физического состояния.

— Сейчас на сборе в Катаре работаете в общей группе?

— Вернулся в нее еще до отпуска. Но с ограничениями — всего еще не делал. Только в разминке участвовал со всеми и в определенных упражнениях. Сейчас работаю наравне со всей командой.

— Главный тренер тем не менее наверняка учитывает вашу ситуацию?

— Поговорили с Богданычем на эту тему. Он сказал, что уже в первой игре выйду на 10-15 минут. Так оно и вышло.