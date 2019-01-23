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    «Спорт-Экспресс»: Паредес подпишет с «ПСЖ» контракт на 4,5 года, «Зенит» может заработать до 48 миллионов

    По информации «Спорт-Экспресс», в ближайшее время полузащитник «Зенита» Леандро Паредес перейдет в «ПСЖ». Аргентинец подпишет контракт на 4,5 года.

    Парижский клуб может заплатить 40 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 7 миллионов выплатить в качестве бонусов.

    Еще один вариант оплаты трансфера: 45 миллионов – гарантированная выплата, пять процентов – в виде механизма солидарности* и полмиллиона в качестве выплат самому игроку.

    * Если переход профессионала осуществляется до истечения срока его контракта, любой клуб, внесший вклад в его обучение и подготовку, должен получить пропорциональную часть компенсации, выплаченной его прежнему клубу (статья 21 регламента ФИФА).

    • Паредес выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт футболиста рассчитан до середины 2021 года.
    • В этом сезоне аргентинец провел в РПЛ 15 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2019 20:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +351

      Константинн 24 января 2019, 12:08

      15 игр, 3 гола, 2 голевых, еще парочка удалений вроде было...-48 лямов $ как то не логично.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 00:59

      Я бы меньше чем за 50 лямов не продавал. Плюс бонусы, реально - 60.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 января 2019, 00:07

      Когда уже состоится действие -- надоело журнашлюхинское фантазирование !!!

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 23 января 2019, 23:44

      Неделю назад Спорт-Экспресс писал, что переход Паредеса в Челси дело решенное. Он уйдет туда не позже 23 января за 35 миллионов евро. За неделю цена Паредеса (в кругах журналистов) выросла. Уже аж 48 млн. Страшно даже подумать сколько за него будут давать (журналисты) на момент закрытия трансферного окна!

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 января 2019, 23:43

      Мне 1 процентик тоже зашлите плз. Я очень при очень топил за Зенит и за Паредеса )))

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 23 января 2019, 22:18

      а за сколько купили?

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Александ1982 23 января 2019, 23:42

      За 23.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 21:49

      Здесь важно для " Зенита", если трансфер состоится, чтобы сумма в 45 лямов прошла одним траншем сразу.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 23 января 2019, 23:48

      Золотые слова "если трансфер состоится". Могу вам сразу сказать - этот трансфер не состоится. Потому что дураков в футбольных кругах хоть и много, но не настолько как в кругах журналистов,
      и дураки эти не такие подкидные и не такие круглые. А Паредес если и уйдет то в команду рангом пониже и за более адекватную сумму.

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      Рейтинг: +393

      jengais 23 января 2019, 21:04

      не могу поверить, что за него дают такие большие деньги, когда за такие деньги можно купить кандидатов намного мастеровитее

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > jengais 23 января 2019, 23:50

      А если вам скажут что дважды два равно миллион, вы тоже пафосно напишете "не могу поверить." Проще надо реагировать на бредни. Проще.

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      Рейтинг: +393

      jengais > Вомбат 24 января 2019, 00:25

      можешь воспользоваться своим же советом, и проще реагировать на комментарии))

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 января 2019, 20:44

      Жаль, это был один единственный креативный игрок в клубе...

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