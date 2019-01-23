«Спорт-Экспресс»: Паредес подпишет с «ПСЖ» контракт на 4,5 года, «Зенит» может заработать до 48 миллионов

По информации «Спорт-Экспресс», в ближайшее время полузащитник «Зенита» Леандро Паредес перейдет в «ПСЖ». Аргентинец подпишет контракт на 4,5 года.

Парижский клуб может заплатить 40 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 7 миллионов выплатить в качестве бонусов.

Еще один вариант оплаты трансфера: 45 миллионов – гарантированная выплата, пять процентов – в виде механизма солидарности* и полмиллиона в качестве выплат самому игроку.

* Если переход профессионала осуществляется до истечения срока его контракта, любой клуб, внесший вклад в его обучение и подготовку, должен получить пропорциональную часть компенсации, выплаченной его прежнему клубу (статья 21 регламента ФИФА).