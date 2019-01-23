Кокорина обследуют после жалоб на колено

сразу вспомнил мультик про зайца симулянта когда медведь ему на лапу наступил вот обследование пройдёт он на балалайке заиграет и плясать будет ведь мы /бараны/ там верят ему
Форвард «Зенита» Александр Кокорин пройдет медицинское обследование.
У игрока проверят колено, операцию на котором он перенес до попадания в СИЗО.
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева:
«Поступило обращение от Александра — у него до попадания в СИЗО была операция на ноге, и сейчас коленка болит. Я обратилась к начальнику УФСИН по Москве Сергею Анатольевичу Морозу, он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры, — заявила Потяева по итогам посещения Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО».
- Кокорин и Мамаев находятся под стражей за участие в двух драках в центре Москвы.
- Пятого декабря 2018 года Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистов до восьмого февраля нынешнего года.
- В начале весны прошлого года Кокорин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок колена.