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    Кокорина обследуют после жалоб на колено

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин пройдет медицинское обследование.

    У игрока проверят колено, операцию на котором он перенес до попадания в СИЗО.

    Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева:

    «Поступило обращение от Александра — у него до попадания в СИЗО была операция на ноге, и сейчас коленка болит. Я обратилась к начальнику УФСИН по Москве Сергею Анатольевичу Морозу, он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры, — заявила Потяева по итогам посещения Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО».

    • Кокорин и Мамаев находятся под стражей за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Пятого декабря 2018 года Тверской суд Москвы продлил срок ареста футболистов до восьмого февраля нынешнего года.
    • В начале весны прошлого года Кокорин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок колена.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.01.2019 11:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2019, 21:05

      сразу вспомнил мультик про зайца симулянта когда медведь ему на лапу наступил вот обследование пройдёт он на балалайке заиграет и плясать будет ведь мы /бараны/ там верят ему

      1
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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 23 января 2019, 17:07

      достоялся на коленках петушок драный..и очко пусть проверит сразу

      1
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 января 2019, 16:27

      Надо было раньше об коленке думать, а не после бухача с Павликом и наделанных делов, одним словом клоун и надо дырявую башку проверить, а не колено и в Китае хотят мозги пересаживать, а у нас вот первый пациент есть

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 16:16

      Обследование надо было проводить намного раньше, начиная с головы...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 января 2019, 15:22

      придёт тюремный санитар постучит молоточком по колену и на этом всё здоров

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 14:40

      Хотелось бы знать эти результаты.

      4
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 января 2019, 14:33

      Значит скоро Кокоша напишет, что обследовало его стадо баранов

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 января 2019, 14:26

      Ну, массаж, сауна, парафин, гимнастика. По приговору дадут условно, будет сидеть дома.

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 23 января 2019, 14:03

      Интересно, а уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева и начальник УФСИН по Москве Сергей Анатольевич Мороз так же быстро реагируют на просьбы всех заключенных, или только "звездного пошиба"??
      Я так полагаю, что если у Кокоши будет диагностировано неудовлетворительное состояние колена, то с футболом ему придется заязать, а у Зенита появится повод расторгнут с ним контракт.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > ivany4 23 января 2019, 14:24

      Ты думаешь, его контракт не будет аннулирован? Как только объявят приговор, что он виновен, даже если зачтут СИЗО и сделают малый срок, всё равно репутация безвозвратно утеряна.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ivany4 23 января 2019, 15:23

      он и так уже с футболом завяжет

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 > Garrincha58 23 января 2019, 17:08

      джикия, гилерие, нойштедтер, ари, фернандес, сборная россии))))))) путин одумайся, и сделай услугу своему хорешему другу из газпрома лехе, делов то...

      -1
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > mama1991 24 января 2019, 09:29

      Во первых - научись грамотно писать.
      А во вторых - причем тут Путин???
      Иди получай бесплатные знания, а не прогуливай школу!!!

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      Рейтинг: +1232

      mama1991 > ivany4 25 января 2019, 15:55

      причем здесь путин тебе не понять, с твоими куринными мозгами, это для тебя слишком высоко, это раз, я не диктант пишу, и мне плевать на грамотность, это ты иван4 сидишь тут и дрочишь по четыре часа проверяя свои ошибки...

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > mama1991 25 января 2019, 23:36

      Лишний раз показал, насколько ты туп и обиженка!!!

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 23 января 2019, 13:20

      Активная симуляция входит в планы адвоката. Несдержанность Кокоши,его бесконечные понты ,лишь усуглубляют ситуацию.
      По всему видно ,что СИЗО ими уже обжито и неудобств не доставляет.
      Начинают потихоньку восстанавливаться и ожидают выхода на волю.
      А воля ,только после суда ,условная с браслетом на ноге....а браслет ногу натрет - опять проблемы.....

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