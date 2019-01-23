Кокорина обследуют после жалоб на колено

Форвард «Зенита» Александр Кокорин пройдет медицинское обследование.

У игрока проверят колено, операцию на котором он перенес до попадания в СИЗО.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева:

«Поступило обращение от Александра — у него до попадания в СИЗО была операция на ноге, и сейчас коленка болит. Я обратилась к начальнику УФСИН по Москве Сергею Анатольевичу Морозу, он дал поручение провести комплексное обследование его ноги и принять необходимые медицинские меры, — заявила Потяева по итогам посещения Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО».