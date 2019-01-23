Сарри собрал футболистов «Челси» на базе, лишив дополнительного выходного

После поражения в лондонском дерби от «Арсенала» (0:2) главный тренер «Челси» Маурицио Сарри собрал футболистов на тренировочной базе Кобхэм и провел незапланированную встречу с футболистами. Итальянец хотел обсудить итоги проигранного принципиальному сопернику матча.

После поединка с «канонирами» главный тренер синих остро отреагировал на вопрос об игре своих футболистов, перейдя с английского на итальянский язык.

По мнению источника, Сарри по-прежнему пользуется лояльностью боссов «Челси», а также поддержкой футболистов.