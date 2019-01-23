Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри собрал футболистов «Челси» на базе, лишив дополнительного выходного

    После поражения в лондонском дерби от «Арсенала» (0:2) главный тренер «Челси» Маурицио Сарри собрал футболистов на тренировочной базе Кобхэм и провел незапланированную встречу с футболистами. Итальянец хотел обсудить итоги проигранного принципиальному сопернику матча.

    После поединка с «канонирами» главный тренер синих остро отреагировал на вопрос об игре своих футболистов, перейдя с английского на итальянский язык.
    По мнению источника, Сарри по-прежнему пользуется лояльностью боссов «Челси», а также поддержкой футболистов.

    • После 23-х туров чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, имея в активе 47 очков.
    • Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», уже сегодня может официально стать игроком «Челси».
    • «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Альваро Мораты с правом выкупа за 55 миллионов евро.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2019 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 14:27

      Ему бы еще изучить несколько российских крепких выражений.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 января 2019, 11:08

      Правильно, только калёное железо вышибет дурь у футболистов Челси. Там точно, внутри команды, саботаж.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11