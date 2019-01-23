Сарри собрал футболистов «Челси» на базе, лишив дополнительного выходного

Ему бы еще изучить несколько российских крепких выражений.
После поражения в лондонском дерби от «Арсенала» (0:2) главный тренер «Челси» Маурицио Сарри собрал футболистов на тренировочной базе Кобхэм и провел незапланированную встречу с футболистами. Итальянец хотел обсудить итоги проигранного принципиальному сопернику матча.
После поединка с «канонирами» главный тренер синих остро отреагировал на вопрос об игре своих футболистов, перейдя с английского на итальянский язык.
По мнению источника, Сарри по-прежнему пользуется лояльностью боссов «Челси», а также поддержкой футболистов.
- После 23-х туров чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, имея в активе 47 очков.
- Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат «Ювентусу», уже сегодня может официально стать игроком «Челси».
- «Атлетико» договорился с «Челси» об аренде Альваро Мораты с правом выкупа за 55 миллионов евро.