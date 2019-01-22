Адвокат: «Контракт Мамаева с «Краснодаром» практически расторгнут. Ему осталось завизировать соответствующий документ»

Один из адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о причинах, по которым футболист петербуржцев не примет участия в матче в СИЗО. Кроме того, он сообщил, что «Краснодар» практически расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который тоже находится в изоляторе.

«Никакого футбольного матча в СИЗО с участием Александра не будет. Если контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ, то Кокорин не может играть по контракту даже в изоляторе», – сказал Ромашов.