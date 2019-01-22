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    Адвокат: «Контракт Мамаева с «Краснодаром» практически расторгнут. Ему осталось завизировать соответствующий документ»

    Один из адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о причинах, по которым футболист петербуржцев не примет участия в матче в СИЗО. Кроме того, он сообщил, что «Краснодар» практически расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который тоже находится в изоляторе.

    «Никакого футбольного матча в СИЗО с участием Александра не будет. Если контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ, то Кокорин не может играть по контракту даже в изоляторе», – сказал Ромашов.

    • Кокорин и Мамаев были арестованы 11 октября на два месяца за дебош в Москве [они устроили и поучаствовали в нескольких драках].
    • 5 декабря суд продлил содержание футболистов в СИЗО до 8 февраля.
    • Игроки обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: ТАСС

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    22.01.2019 13:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2019, 20:31

      мамай тебя смолов друган ждёт давно на пару теперь новые приключения искать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 19:31

      Но Мамаев собирается провести этот матч.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 22 января 2019, 14:45

      ...грозит замена коленного сустава???
      После того, как адвокат Кокорина поговорил с нужными людьми в РФС, не с пустыми руками, разумеется, вдруг выяснилось, что Кокорину что-то там "УГРОЖАЕТ"!!!
      На свет резко появилось "НЕУТЕШИТЕЛЬНОЕ" заключение, которое призвано РАЗЖАЛОБИТЬ следствие и суд.
      Ведь впереди передача дела в суд и здесь самое время "ПОЯВЛЯТЬСЯ" всяким неутешительным заключениям.
      Причём, ВНИМАНИЕ!!!, заключение РФС КАРДИНАЛЬНО расходится с заключением врачей Зенита.
      По заключению врачей Зенита и специалистов, у которых Кокорин проходил реабилитацию, он полностью восстановился, а как только ЗАСЕЛ в СИЗО, так резко и сразу Кокорину, что-то там "УГРОЖАЕТ"!
      Вот, как ТОПОРНО работают адвокаты.
      Заключение РФС шито БЕЛЫМИ нитками и по Скрипалю - ХАЙЛИ-ЛАЙКЛИ и призвано разжалобить следствие и суд.

      4
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      Рейтинг: +379

      o33uk > amazonaws 22 января 2019, 19:50

      Соглашусь за такие деньги адвокат мог бы доводы по существенней найти.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 22 января 2019, 14:27

      Всего хорошего должно быть в меру..,
      иначе это хорошим уже и не назовёшь!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 14:10

      Ну тогда летом перейдет в Зенит бесплатно, там любят собирать шлак

      10
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 января 2019, 13:54

      Посидят подумают над своим поведением и над тем что они ничем не лучше других людей, хотя чуть чуть их все равно жалко, но сами виноваты что головы нет на плечах.

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dgad 22 января 2019, 14:11

      Спровоцировали их,но надеюсь что заключение им на пользу пойдёт и другие задумаются.И главное посвятят себя без остатка футболу.

      5
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > александр п 22 января 2019, 15:37

      А как ещё будут провоцировать когда эта клоунада закончится....

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Валерий1965 22 января 2019, 15:48

      А смысл их теперь провоцировать.Урок они на всю жизнь получили.Да и не поведутся уже.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 22 января 2019, 19:54

      Никто их не провоцировал, да и урок они не выучат.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > o33uk 22 января 2019, 20:54

      Видео посмотри,если не поймёшь,обращайся.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 22 января 2019, 21:54

      Это видео все видели что тебя заставляет булькать?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > o33uk 22 января 2019, 22:10

      Булькаешь тут ты.На видео чётко видно ,что драку на стоянке начал водила,что и следствие подтвердило.А по телеку соврали ,что водилу избили не за что не про что.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 23 января 2019, 12:45

      Откуда ты знаешь что в это время ему(водиле) говорили(могли легко матом облажить или маму оскорбить).
      А по поводу ресторана, что стул сам сначала в кокорина прилетел потом в пострадавшего. Чо ты лепишь за кого так сказать тянешь, эти два клоуна давно живут в другом измерение, а то что их жизнь осадила один раз и то по детски так это им на пользу, хотя они всё равно ничего не поймут.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > o33uk 23 января 2019, 14:23

      Есть показания свидетелей,что водитель начал оскорблять первым.В кафе на видео видно ,что Кокорин отодвинул стул и хотел присесть за стол к корейцу, но тот что то ему сказал,после чего,получил стулом.Когда рассекретят аудиозапись,станет ясно что именно сказал,кореец.Свидетели утверждали ,что это были самые гнусные оскорбления.Кокорин поддался на мастерски разыгранную провокацию.За что по закону ему положен штраф.Вся история начиная с ложного сообщения о дебоше в Сапсане,перемонтированного видео на стоянке,с лживыми комментариями,кончая внезапным появлением в 7 утра чиновника в кафе,который сходу начал оскорблять и провоцировать компанию.Неплохо срежессированная подстава.Надо сказать что большинство на эту туфту повелись,как стадо баранов.В том числе и я.И только когда случайно посмотрел видео,мгновенно понял что на самом деле произошло.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 23 января 2019, 18:07

      Ты сходи опохмелись что ль.
      Ты откуда это всё взял, весь этот бред сам придумал?)))
      ССылку кинь посмотрю.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > o33uk 23 января 2019, 18:36

      О как ,так ты видео не смотрел ,а булькаешь тут.Всю инфу взял тут на бомбе.Единственно видео на 4-5 й день случайно посмотрел,где не помню..Хотя оно не полное,и куски переставлены местами,всё понятно.Говорят в инете есть полное видео.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 25 января 2019, 15:18

      Ты походу полный кретин.
      В предыдущем коменте ты пишешь:
      Есть показания свидетелей,что водитель начал оскорблять первым.(каких свидетелей откуда инфа)
      В кафе на видео видно ,что Кокорин отодвинул стул и хотел присесть за стол к корейцу, но тот что то ему сказал,после чего,получил стулом.(там вообще такого нет убогий проспись, он подходит к нему что то пердит типо как ты и потом фигачит стулом вот и всё).
      Когда рассекретят аудиозапись,станет ясно что именно сказал,кореец.Свидетели утверждали ,что это были самые гнусные оскорбления.Кокорин поддался на мастерски разыгранную провокацию.За что по закону ему положен штраф.
      Вот если ты это всё взял с бомбы то ты полный ..удак и говорить с тобой не о чем.Я же тебе сказал ...бани пузырь и успокойся, адвокат доморощенный.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 25 января 2019, 15:20

      Да и ещё напиши какой нить пьяный бред на тему того кто это всё с режиссировал? Просто интересно что ты на этот счёт придумаешь.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > o33uk 25 января 2019, 15:21

      Ругаешься значит не прав,дурака учить только портить.Пшёл вон.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > александр п 26 января 2019, 01:05

      Я так и думал.
      Ты просто Пиз..бол))).

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