Адвокат: «Контракт Мамаева с «Краснодаром» практически расторгнут. Ему осталось завизировать соответствующий документ»

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Один из адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о причинах, по которым футболист петербуржцев не примет участия в матче в СИЗО. Кроме того, он сообщил, что «Краснодар» практически расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который тоже находится в изоляторе.
«Никакого футбольного матча в СИЗО с участием Александра не будет. Если контракт у Мамаева с клубом практически расторгнут, а ему осталось только завизировать соответствующий документ, то Кокорин не может играть по контракту даже в изоляторе», – сказал Ромашов.
- Кокорин и Мамаев были арестованы 11 октября на два месяца за дебош в Москве [они устроили и поучаствовали в нескольких драках].
- 5 декабря суд продлил содержание футболистов в СИЗО до 8 февраля.
- Игроки обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».