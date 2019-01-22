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    Дюков: «Лимит на легионеров? Я бы постарался сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола»

    Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что вынесет на обсуждение вопрос о лимите на легионеров после вступления в должность главы Российского футбольного союза. Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «шесть легионеров и пять россиян на поле».

    На прошлой неделе РФС зарегистрировал Дюкова как единственного кандидата на пост президента. Формальные выборы главы организации состоятся 22 февраля.

    «Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение «легионер – не легионер», и у нас сразу все изменится. Давайте не будем заблуждаться на этот счет, гораздо важнее использовать те силы, которые есть, посвятить их развитию детско-юношеского и молодежного футбола.

    Да, безусловно, лимит на легионеров в принципе влияет на наш футбол, но по большому счету сложно сказать, каково это влияние. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет. Очевидно, что лимит на легионеров увеличивает расходы наших профессиональных клубов. Я бы постарался сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодежного футбола, где у нашей страны находится основной потенциал и резервы для развития отечественного футбола», – сказал Дюков.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2019 13:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +379

      o33uk 23 января 2019, 12:34

      Последнего питерского мечтателя по фамилию Фурсенко добрым словом вспоминает только один итальянский пенсионер, после его менеджмента Мутко еле разгрёб, теперь ещё один, может сразу всех покажите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 22 января 2019, 20:02

      С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров,
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Теперь только ждём эти примеры.)))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 18:52

      Все знают, что говорить, а вот как до дела доходит, а точнее, именно что не доходит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 января 2019, 18:04

      Об этом говорят каждый кто приходит на должность, но после того как набьют свои карманы у них мозг отключается и они забывают о чем говорили, а видят только бабло!!! Надеюсь ты уже набил свои карманы в Газпроме, а тут займешься реальным делом! Еще раз повторю, надеюсь, но не особо верю!!!

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 17:01

      Ну хорошо хоть какие то ориентиры прояснил.

      3
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 января 2019, 15:26

      убрать лимит на турыстов

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > ZENIT84, 23 января 2019, 12:31

      У всех в питере видимо одна навязчивая идея..... Можно подумать отмени лимит и всё проблемы решатся, то же самое другой ваш деятель говорил про календарь, сделал и каков результат?

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 22 января 2019, 14:27

      В РФС нужно компетентных управленцев привлекать,иначе воз там и останется.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 января 2019, 13:51

      Говорит правильно -- подождём как будет на деле !!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2019, 13:40

      Это уже приятно слышать, добавляет себе баллов в копилку.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 13:24

      Толку нет от вашего развития детско-юношеского футбола, если например таких инвалидов, как Заболотный в команде держать будут пока тот не сдохнет и уже статистика за себя говорит, что из 1000 во взрослый футбол проходят 50 в основном в ПФЛ и малый процент в ФНЛ, из которых 3е играют на высоком уровне в РПЛ, а вот один доходит до сборной и игроков "разводят" только в 3х командах - ЦСКА, Спартак и начал вот Краснодар, старается кое как и Динамо, а сейчас вот возьми и отмени лимит и все наши горе сборники прямиком так сядут прочно на лавку и из заявки 23 игроков сборной в состав будут проходить от силы человек так 5 и можно уже глянуть в европейские чемпионаты например в голландский или бельгийский, где 17-20 летние пацаны выжимают старперов из состава, а им выхода нет остается только играть за аутсайдеров или типичные команды в других лигах или вовсе понижаться в классе и в пердив, а у нас тут деградация и убогий лимит и уже над победой перед могучей сборной Саудовской Аравии радуемся до потери пульса

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