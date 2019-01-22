Дюков: «Лимит на легионеров? Я бы постарался сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола»

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков заявил, что вынесет на обсуждение вопрос о лимите на легионеров после вступления в должность главы Российского футбольного союза. Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «шесть легионеров и пять россиян на поле».

На прошлой неделе РФС зарегистрировал Дюкова как единственного кандидата на пост президента. Формальные выборы главы организации состоятся 22 февраля.

«Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение «легионер – не легионер», и у нас сразу все изменится. Давайте не будем заблуждаться на этот счет, гораздо важнее использовать те силы, которые есть, посвятить их развитию детско-юношеского и молодежного футбола.

Да, безусловно, лимит на легионеров в принципе влияет на наш футбол, но по большому счету сложно сказать, каково это влияние. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет. Очевидно, что лимит на легионеров увеличивает расходы наших профессиональных клубов. Я бы постарался сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодежного футбола, где у нашей страны находится основной потенциал и резервы для развития отечественного футбола», – сказал Дюков.