Де Брюйне: «Ливерпуль» будет достойным чемпионом АПЛ, если удержится на первом месте»

Это оно так, но игроки Сити должны не об этом думать, а как догнать и перегнать красных. Шансы на это приличные. 4 очка отрыва, не 10-15. Вполне выполнимо.
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что «Ливерпуль» будет достойным чемпионом АПЛ, если возьмет титул. Отставание манчестерцев от ливерпульцев – четыре очка.
«Если «Ливерпуль» возьмет титул, останется только поздравить его. Значит, он заслужит чемпионство больше, чем кто-либо другой. Ливерпульцы будут достойными триумфаторами, если удержатся на первом месте», – сказал бельгиец.
- «Сити» – действующий чемпион Англии.
- «Ливерпуль» в 21 веке АПЛ не выигрывал.
- Обеим командам предстоит играть в плей-офф Лиги чемпионов.