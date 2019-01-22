Де Брюйне: «Ливерпуль» будет достойным чемпионом АПЛ, если удержится на первом месте»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что «Ливерпуль» будет достойным чемпионом АПЛ, если возьмет титул. Отставание манчестерцев от ливерпульцев – четыре очка.

«Если «Ливерпуль» возьмет титул, останется только поздравить его. Значит, он заслужит чемпионство больше, чем кто-либо другой. Ливерпульцы будут достойными триумфаторами, если удержатся на первом месте», – сказал бельгиец.