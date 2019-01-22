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    Де Брюйне: «Ливерпуль» будет достойным чемпионом АПЛ, если удержится на первом месте»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что «Ливерпуль» будет достойным чемпионом АПЛ, если возьмет титул. Отставание манчестерцев от ливерпульцев – четыре очка.

    «Если «Ливерпуль» возьмет титул, останется только поздравить его. Значит, он заслужит чемпионство больше, чем кто-либо другой. Ливерпульцы будут достойными триумфаторами, если удержатся на первом месте», – сказал бельгиец.

    • «Сити» – действующий чемпион Англии.
    • «Ливерпуль» в 21 веке АПЛ не выигрывал.
    • Обеим командам предстоит играть в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Goal

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    22.01.2019 11:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 18:53

      Это оно так, но игроки Сити должны не об этом думать, а как догнать и перегнать красных. Шансы на это приличные. 4 очка отрыва, не 10-15. Вполне выполнимо.

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