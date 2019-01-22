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    Акинфеев – лучший вратарь сезона РПЛ по проценту отраженных ударов. Голкиперов «Спартака» в пятерке нет

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев лидирует в текущем сезоне РПЛ по проценту отраженных ударов. В створ армейца пробили 50 раз, восемь из них завершились голами. Следовательно, процент надежности равен 84.

    Вторым идет голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, (83,33), третьим - Гилерме из «Локомотива» (80,23). В первой пятерке вратарей «Спартака» не оказалось.

    • Акинфееву 32 года.
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05.
    • В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 17 матчей и пропустил десять голов.

    Источник: Wyscout

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    22.01.2019 09:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1009

      OOOVVV. 22 января 2019, 17:58

      ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА !
      Болельщики СпаМа в унынии)))).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 16:10

      Пожалуй главное достоинство Акинфеева -выбор позиции.

      2
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      Рейтинг: +39

      Bersa 22 января 2019, 12:18

      А ведь над ним все смеялись когда антирекорд в ЛЧ продолжалась. Видать в РФПЛ лучший именно Игорь.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 22 января 2019, 11:40

      Что Вы всё Спартак суёте в каждую дырку? Почему не написали голкиперов Рубина или Зенита?Что свет клином на Спартаке сошёлся?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > AtticusFinch 22 января 2019, 11:55

      Зачем такую новость вообще в главные сувать? Что бы попиарить одних и уколоть других. Ладно бы была статью с большим количеством статистики, а тут хрень полная

      3
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 22 января 2019, 11:30

      Раз дали тройку, то, видать, ее достаточно.

      1
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      Рейтинг: +118

      clozzi 22 января 2019, 11:05

      а кто есть в первой 5? интрига))

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > clozzi 22 января 2019, 11:52

      Смысл не в том кто в первой 5, смысл в том, что бы в очередный раз пропиарить конефея и конюшню )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ufos73 22 января 2019, 19:31

      и обосррать Спартак)))

      0
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