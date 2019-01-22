Акинфеев – лучший вратарь сезона РПЛ по проценту отраженных ударов. Голкиперов «Спартака» в пятерке нет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев лидирует в текущем сезоне РПЛ по проценту отраженных ударов. В створ армейца пробили 50 раз, восемь из них завершились голами. Следовательно, процент надежности равен 84.

Вторым идет голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, (83,33), третьим - Гилерме из «Локомотива» (80,23). В первой пятерке вратарей «Спартака» не оказалось.