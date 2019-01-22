Акинфеев – лучший вратарь сезона РПЛ по проценту отраженных ударов. Голкиперов «Спартака» в пятерке нет

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА !
Болельщики СпаМа в унынии)))).
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев лидирует в текущем сезоне РПЛ по проценту отраженных ударов. В створ армейца пробили 50 раз, восемь из них завершились голами. Следовательно, процент надежности равен 84.
Вторым идет голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк, (83,33), третьим - Гилерме из «Локомотива» (80,23). В первой пятерке вратарей «Спартака» не оказалось.
- Акинфееву 32 года.
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в сезоне-2004/05.
- В текущем сезоне РПЛ вратарь провел 17 матчей и пропустил десять голов.