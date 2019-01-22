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    На содержание «Мордовии Арены» будут ежегодно тратить более 275 миллионов рублей

    Изданию MordovMedia стала известна стоимость эксплуатации стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске. Ежегодно на содержание «Мордовии Арены» будет выделяться более 275 миллионов рублей.

    Планируется, что в 2019 году на содержание «Мордовия Арены» потребуется 275,9 миллиона рублей, в 2020-м — 287,9, в 2021-м — 299,2. Республиканскому бюджету придется изыскивать дополнительные средства для эксплуатации стадиона.

    • На арене выступает клуб ФНЛ «Мордовия».
    • Саранчане идут в таблице 11-ми.
    • В частности, во время чемпионата мира-2018 на «Мордовия Арена» играл Криштиану Роналду.

    Источник: MordovMedia

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    22.01.2019 07:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 января 2019, 16:19

      Ну что готовьтесь мордва сейчас вырастут в раза цены за услуги ЖКХ, проезд и т.д. и т.п. и еще памятник поставьте тому идиоту, который предложить построить стадион и провести ЧМ в деревне

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 23 января 2019, 17:25

      А ведь можно было провести игры в Краснодаре,но чинушам главное деньги освоить.Когда уже наворуются?А на эти деньги манеж футбольный тысяч на 15 в Москве построить.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > oussama 30 января 2019, 12:04

      Какой скулёж ? Выбросили на ветер несколько сот миллионов евро.На них можно было несколько манежей в стране построить,если не воровать конечно.А в Москве впервую очередь ,потому что на нём могли бы в декабре и феврале проводить игры 4 московские команды и соответственно 4 иногородних.

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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 22 января 2019, 16:51

      Если бы проекты стадионов предусматривали не только футбольный стадион, а многофункциональный комплекс. Пример открывшаяся ВТБ Арена. Побывал на нём и восхитился. Нижний ярус парковка, следующий ярус торговый центр, затем футбольный стадион и многофункциональная арена. Предусмотрены игры: футбол
      (Динамо М), хоккей (Динамо М), баскетбол (ЦСКА), концерты (уже есть расписание), детские "ёлки". Под стадионом несколько кафе. Этот "стадион" зарабатывает деньги круглый год и не только футболом. Почему нельзя было нечто подобное сделать в других городах?! Да, этот комплекс дороже, построенных к ЧМ стадионов, но он хоть сколько то, но будет отбивать(денег). А может и прибыль приносить. А построенные к ЧМ стадионы не окупятся. Нет у нас Реалов и Манчестеров. Такие стадионы могло содержать богатое государство, типа СССР или Китая, но не разваливающаяся Россия.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Stalingrad 2010 23 января 2019, 17:27

      В других городах население нищее,некому в многофункциональных центрах деньги тратить.

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      Рейтинг: +448

      Paladius 22 января 2019, 13:06

      И такая проблема не только в Саранске! Большие вопросы к тем, кто выбирал места для строительства новых стадионов, а особенно города, в которых местная команда не участвует в премьер лиге. Об их дальнейшем содержании нужно было думать заранее. Да, с точки зрения организации и праздника футбола все было красиво, но сейчас после 2021 года все эти стадионы повиснут тяжелым финансовым бременем на местных бюджетах. С другой стороны в эти регионы на развитие инфраструктуры и строительство дорог перед ЧМ были потрачены немалые деньги, а содержание стадионов расплата за новые дороги, аэропорты и гостиницы. В других странах где проходили ЧМ по футболу (ЮАР, Бразилия и даже Германия) проблемы с дальнейшей эксплуатацией части стадионов такие же!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Paladius 23 января 2019, 17:33

      В Германии стадионы битком,там ЧМ дал мощный толчок развитию футбола,но это немцы они не воруют.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 12:12

      Тяжелое бремя. Руководителям республики придется проявить смекалку.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 января 2019, 11:35

      Кроме «Зенита» и «Спартака» некому окупать свои арены ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 января 2019, 09:48

      Республика полный банкрот!!!
      На кой ляд этот стадион???
      На что его содержать???

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 января 2019, 09:37

      Содержание стадионов ляжет тяжким грузом на местные бюджеты, если не научатся их использовать по максимуму и зарабатывать на проведении различных соревнований и мероприятий.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 января 2019, 08:16

      если бы 275000000 рублей, да раздать каждому из 320000 жителей Саранска,то получилось бы по 860 рэ, или по 2500-3500 рэ на каждую семью...

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