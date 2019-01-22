На содержание «Мордовии Арены» будут ежегодно тратить более 275 миллионов рублей

Ну что готовьтесь мордва сейчас вырастут в раза цены за услуги ЖКХ, проезд и т.д. и т.п. и еще памятник поставьте тому идиоту, который предложить построить стадион и провести ЧМ в деревне
Изданию MordovMedia стала известна стоимость эксплуатации стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске. Ежегодно на содержание «Мордовии Арены» будет выделяться более 275 миллионов рублей.
Планируется, что в 2019 году на содержание «Мордовия Арены» потребуется 275,9 миллиона рублей, в 2020-м — 287,9, в 2021-м — 299,2. Республиканскому бюджету придется изыскивать дополнительные средства для эксплуатации стадиона.
- На арене выступает клуб ФНЛ «Мордовия».
- Саранчане идут в таблице 11-ми.
- В частности, во время чемпионата мира-2018 на «Мордовия Арена» играл Криштиану Роналду.