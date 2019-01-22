Тарасов – о финансовых проблемах, драке в баре, поединке с Дзюбой

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О финансовых проблемах

– Как сейчас обстановка в «Локомотиве». Все же знают, что сменилось руководство, что идет аудит, поэтому нет зимних приобретений. Нет напряжения?

– Нет, у нас стабильно все. У всех бывают какие-то финансовые проблемы. Не думаю, что на игроках это скажется. Мы пообщались с новым президентом, познакомились. Будем работать дальше. У нас есть задачи, есть цели. Наша задача – играть и делать результат для своего клуба. В команде изменения в руководстве никак не обсуждались.

О порче молодежи

– Как относиться к мнению болельщиков: «Тарасов портит молодежь. В частности, Миранчуков и Баринова». Есть ответ?

– О, мне постоянно это пишут в социальных сетях, не первый раз это слышу. Спросите лучше у Миранчуков, порчу ли их. Я вот не понимаю: по каким показателям люди судят? Что я могу в братьях испортить? То, что у меня давно была какая-то жизнь, когда я стал чуть более узнаваемым и стал появляться в разных местах? С этим не соглашусь. Если бы я портил Миранчуков, они бы со мной не общались, верно? Ведь они очень неглупые ребята, правильно расставляют жизненные приоритеты. И в плане отношений к семье, к маме и к друзьям мы очень схожи. Антон вообще крестный моей дочки, так что я просто не могу его испортить. Это же член моей семьи – так же, как и Леша.

О драке в баре

– Есть мнение, что одна из главных причин того, что вы не поехали на чемпионат мира – драка в баре. Это так?

– Да, я слышал эту версию и задумывался над этим. Скажу так: это возможно.

– Черчесов вам звонил, что-то спрашивал?

– Нет, не разговаривал с ним.

– Вы были претендентом на место в сборной?

– Люди попадают в сборную, когда стабильно выступают за свой клуб. Концовку чемпионского сезона я провел в основном составе, игр 10 точно. Мы выиграли золото, и я на 90 процентов был уверен, что в расширенный список попаду. А дальше уже все бы зависело от меня. Но я не попал, так сложилось – ничего страшного, живем и работаем дальше.

– Могла быть провокация?

– Все может быть. Я не знаю, как эту ситуацию описывают люди. Меня обвиняли в том, что я пил, хотя я не пил. Вот именно это больше зацепило. Пообщались, пожали руки. Человек сказал: «Извини». А на следующий день полиция, заявления и так далее. Но у меня в жизни много было такого, это уже история.

О поединке с Артемом Дзюбой

– Сейчас у футболистов какая-то мода на единоборства. Вон, Дзюба – тоже. Может, с ним тоже проведете поединок?

– Если он предложит, то, конечно, надо будет поработать. Может, летом? За мной дело не встанет. Сейчас вообще мода на ЗОЖ, и это здорово. Люди перестали меньше говорить о клубах и бухле, следят за питанием, занимаются спортом, пошли на бокс или еще куда-то. Конечно, все мы не без греха, можем в свободное время где-то посидеть, расслабиться, но без фанатизма.

О понижении зарплаты

– Правда, что вы серьезно упали в деньгах по новому контракту?

– Да, я пошел на понижение. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнесся. Были нюансы по сроку контракта.

О конце карьеры

– Вы можете сказать, что хотели бы закончить карьеру в «Локомотиве»? Или это будет слишком громко?

– Во-первых, да – это слишком громко. Но почему бы и нет? Во-вторых, заканчивать карьеру я не планирую. У меня есть здоровье, силы, амбиции. Мне еще играть и играть, я об этом даже не думаю.