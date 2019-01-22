Don Balon: де Брюйне отказался от перехода в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес был заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, сообщает Don Balon.

По информации источника, представители мадридского клуба выходили на контакт с 27-летним хавбеком. Бельгиец решил отклонить предложение о переезде на «Сантьяго Бернабеу». Футболист доволен проектом, который строится в его клубе.