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    Don Balon: де Брюйне отказался от перехода в «Реал»

    Президент «Реала» Флорентино Перес был заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, сообщает Don Balon.

    По информации источника, представители мадридского клуба выходили на контакт с 27-летним хавбеком. Бельгиец решил отклонить предложение о переезде на «Сантьяго Бернабеу». Футболист доволен проектом, который строится в его клубе.

    • В текущем сезоне де Брюйне забил три мяча и сделал две результативные передачи в 13 играх за «Манчестер Сити».
    • Чемпион Англии оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    22.01.2019 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 11:15

      Вот и хорошо. Для начала надо успешно завершить сезон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 января 2019, 10:55

      Что это ? Магия Пепа ? Есть у меня мысль, что при условном Пеллегрини (большой ему респект, но...) ушел бы не задумываясь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 января 2019, 07:10

      все правильно,ведь летом его купит Барселона...

      1
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