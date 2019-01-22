Don Balon: де Брюйне отказался от перехода в «Реал»

Вот и хорошо. Для начала надо успешно завершить сезон.
Президент «Реала» Флорентино Перес был заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне, сообщает Don Balon.
По информации источника, представители мадридского клуба выходили на контакт с 27-летним хавбеком. Бельгиец решил отклонить предложение о переезде на «Сантьяго Бернабеу». Футболист доволен проектом, который строится в его клубе.
- В текущем сезоне де Брюйне забил три мяча и сделал две результативные передачи в 13 играх за «Манчестер Сити».
- Чемпион Англии оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.