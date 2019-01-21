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    Неймар: «Лига 1 очень похожа на Ла Лигу»

    Форвард «ПСЖ» Неймар сравнил чемпионаты Франции и Испании.

    «Моя адаптация к Лиге 1 прошла проще, потому что она очень похожа на Ла Лигу. Однако у меня возникли небольшие проблемы с адаптацией к городу. Я немного пострадал из-за этого, что доставило беспокойство клубу. Но сейчас я уже чувствую себя как дома», – сказал 26-летний нападающий парижан в интервью Canal+.

    • В текущем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 22 играх за «ПСЖ».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
    • До «ПСЖ» бразилец выступал за «Барселону».

    Источник: Canal+

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    21.01.2019 23:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 22 января 2019, 17:07

      Когда Месси уйдет не кто смотреть не будет вашу Ла Лигу все подлизы АПЛ начнут смотреть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 21 января 2019, 23:44

      Похожа? Ну если только тем, что в Лиге 1 тоже пинают мяч ногами.

      2
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      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > Konyshev_RW 22 января 2019, 02:49

      Сказал как боженька!!

      1
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