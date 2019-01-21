Неймар: «Лига 1 очень похожа на Ла Лигу»

Когда Месси уйдет не кто смотреть не будет вашу Ла Лигу все подлизы АПЛ начнут смотреть
Форвард «ПСЖ» Неймар сравнил чемпионаты Франции и Испании.
«Моя адаптация к Лиге 1 прошла проще, потому что она очень похожа на Ла Лигу. Однако у меня возникли небольшие проблемы с адаптацией к городу. Я немного пострадал из-за этого, что доставило беспокойство клубу. Но сейчас я уже чувствую себя как дома», – сказал 26-летний нападающий парижан в интервью Canal+.
- В текущем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 22 играх за «ПСЖ».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
- До «ПСЖ» бразилец выступал за «Барселону».