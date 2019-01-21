Неймар: «Лига 1 очень похожа на Ла Лигу»

Форвард «ПСЖ» Неймар сравнил чемпионаты Франции и Испании.

«Моя адаптация к Лиге 1 прошла проще, потому что она очень похожа на Ла Лигу. Однако у меня возникли небольшие проблемы с адаптацией к городу. Я немного пострадал из-за этого, что доставило беспокойство клубу. Но сейчас я уже чувствую себя как дома», – сказал 26-летний нападающий парижан в интервью Canal+.