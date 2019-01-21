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    «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с МакТоминаем

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта со Скоттом МакТоминаем.

    Новое соглашение 22-летнего хавбека и клуба рассчитано до лета 2023 года.

    «Манчестер Юнайтед» – моя жизнь с пятилетнего возраста. Я выступаю за клуб, который всегда поддерживал.

    Я все еще молод, и я все время учусь у тренера, его помощников и у игроков мирового класса, которые есть в команде. Не могу дождаться, чтобы продолжить свой прогресс в этом замечательном клубе», – сказал игрок.

    • В текущем сезоне МакТоминай сыграл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей.
    • Результативными действиями в них он не отметился.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    21.01.2019 20:42
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