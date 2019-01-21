«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с МакТоминаем

Сегодня «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта со Скоттом МакТоминаем.

Новое соглашение 22-летнего хавбека и клуба рассчитано до лета 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» – моя жизнь с пятилетнего возраста. Я выступаю за клуб, который всегда поддерживал.

Я все еще молод, и я все время учусь у тренера, его помощников и у игроков мирового класса, которые есть в команде. Не могу дождаться, чтобы продолжить свой прогресс в этом замечательном клубе», – сказал игрок.