«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с МакТоминаем

Удачи работяге!
Сегодня «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта со Скоттом МакТоминаем.
Новое соглашение 22-летнего хавбека и клуба рассчитано до лета 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» – моя жизнь с пятилетнего возраста. Я выступаю за клуб, который всегда поддерживал.
Я все еще молод, и я все время учусь у тренера, его помощников и у игроков мирового класса, которые есть в команде. Не могу дождаться, чтобы продолжить свой прогресс в этом замечательном клубе», – сказал игрок.
- В текущем сезоне МакТоминай сыграл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей.
- Результативными действиями в них он не отметился.