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    Неймар – о симуляциях на чемпионате мира: «Я никогда не симулировал, была жесткая игра со стороны защитников»

    Форвард сборной Бразилии Неймар высказался о критике в свой адрес за частые симуляции на чемпионате мира 2018 года.

    «На чемпионате мира на мне фолили очень часто, я никогда не симулировал, я просто терпел, когда на мне нарушали правила. Защитники действовали очень жестко, поэтому такие действия с моей стороны были необходимы.

    Даже сегодня мы говорим об этом, и если мы делаем это, то только потому, что эта тема связана с Неймаром. Все новости получают больший резонанс, позитивный или негативный, если они связаны со мной», – сказал 26-летний нападающий в интервью Canal+.

    • В 96 матчах за сборную Бразилии Неймар забил 60 мячей.

    Источник: Canal+

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    21.01.2019 20:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 января 2019, 07:23

      я никогда жестоко не симулирую,а так чуть-чуть и чтобы никто не видел,не заметил...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 января 2019, 01:37

      Над артистизмом кувыркания надо поработать ещё...

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 21 января 2019, 23:45

      а корчился от боли так, будто кишку вырвали

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 23:12

      Иногда симулировать у него получается отменно. Но есть и настоящие удары по ногам.

      1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 21 января 2019, 22:29

      Посмеялся.... )))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 января 2019, 22:12

      пол поля кувыркаться ? ни один игрок такое никогда не сделает так что ля ля не надо

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 января 2019, 21:33

      Не сказать, что я поклонник Неймара, особенно, после его перехода в ПСЖ, но здесь, пожалуй, встану на его сторону. Неймара реально часто бьют по ногам, а с учётом того, что он астенического телосложения ему больнее, чем многим другим, и падает он от толчков дальше, просто потому, что лёгкий. Не спорю, что Неймар умеет приукрасить, но фолы сами по себе были, симулирует он относительно редко. К нему все так прицепились, потому что он суперзвезда, а так симулянтов похлеще в футболе полно. Да взять тот же ПСЖ. Кавани отличный нап, боец, но смотреть тошно, как у него при входе в штрафную ноги уже автоматически подкашиваются сами собой.
      То, что даже рекламу сняли с пародией на катающегося Неймара - это неуважение, есть же разумные границы, где критика перерастает в оскорбление.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Cules2013 21 января 2019, 23:58

      Даже Месси так часто не падает, а уж его лупят будь здоров, и сам он мелкий.
      КриРо валтузят, он тоже ни разу не мистер Олимпия.
      Петушок мягко говоря привирает. Лупят его, спору нет, но падает и корчится он так, будто ему берцовую кость сломали в трех местах и все плюсневые раздробили. И ещё челюсть вывернули.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > general.lizyukov 22 января 2019, 06:01

      1. Месси - 170 см, 72 кг, Неймар 175 см - 68 кг. Месси более плотного телосложения, ниже ростом, центр тяжести другой, поэтому намного крепче стоит на ногах, поэтому финты закладывать ему удобнее, чем многим другим. Сравнивать, уж если на то пошло, нужно с такими же, вроде Мареза.
      2. КриРо в молодости вообще был главным симулянтом мирового футбола. Тошно смотреть было. Стал постарше, многое ушло, но падать в штрафной на левые пенальти он по-прежнему умеет. Не смешите такими "суръйозными" примерчиками.
      3. Симуляция - это рисование нарушения там, где его не было. А если оно было, то сколь красиво игрок бы не падал, это уже не симуляция, а приукрашивание эпизода. Мне такое не нравится, но, если нарушение было, то было.

      -1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 января 2019, 20:34

      ой, иди на х..., трепло...

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