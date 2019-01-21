Неймар – о симуляциях на чемпионате мира: «Я никогда не симулировал, была жесткая игра со стороны защитников»

я никогда жестоко не симулирую,а так чуть-чуть и чтобы никто не видел,не заметил...
Форвард сборной Бразилии Неймар высказался о критике в свой адрес за частые симуляции на чемпионате мира 2018 года.
«На чемпионате мира на мне фолили очень часто, я никогда не симулировал, я просто терпел, когда на мне нарушали правила. Защитники действовали очень жестко, поэтому такие действия с моей стороны были необходимы.
Даже сегодня мы говорим об этом, и если мы делаем это, то только потому, что эта тема связана с Неймаром. Все новости получают больший резонанс, позитивный или негативный, если они связаны со мной», – сказал 26-летний нападающий в интервью Canal+.
- В 96 матчах за сборную Бразилии Неймар забил 60 мячей.