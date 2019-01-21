Джикия: «Всем футболистам «Спартака» очень нравится игра, которую хочет поставить Кононов»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что все футболисты команды с большим позитивом восприняли изменения, которые внес в игру главный тренер Олег Кононов.

– «Спартак» сейчас строит новую игру в короткий пас. Насколько вам трудно перестроиться, учитывая то, что раньше вы любили начать атаку длинным переводом?

– Если каждый знает, кто куда должен открываться, это не тяжело. Нам все хорошо объясняют, стараемся выполнять, и уже какие-то моменты в тренировках неплохо получаются. Будем дальше работать и улучшать этот компонент. Игра, которую Георгич хочет поставить, всем очень нравится. Ребята довольны, что будем играть низом, через пас. То же касается и выхода из обороны. Все слушают главного тренера и помощников, впитывают и работают.

– Лично ваши функции глобально меняются при таком футболе?

– Глобально – нет. Соперники «Спартака» часто играют от обороны, и моя роль в таком случае – играть выше, ближе к нападающим. Чтобы наши атакующие при потере не бежали обратно по 80 метров. Основы те же, просто есть рабочие моменты и детали, на которые Георгич обращает особое внимание.

– Например?

– Это уже внутренняя кухня. Мы разговариваем. Обсуждаем индивидуальные моменты. Тренер вообще с каждым находит общий язык, общается. Я внимательно слушаю и стараюсь выполнять все, что говорят. Новый стиль – не проблема.