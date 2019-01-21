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    Джикия: «Всем футболистам «Спартака» очень нравится игра, которую хочет поставить Кононов»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что все футболисты команды с большим позитивом восприняли изменения, которые внес в игру главный тренер Олег Кононов.

    – «Спартак» сейчас строит новую игру в короткий пас. Насколько вам трудно перестроиться, учитывая то, что раньше вы любили начать атаку длинным переводом?

    – Если каждый знает, кто куда должен открываться, это не тяжело. Нам все хорошо объясняют, стараемся выполнять, и уже какие-то моменты в тренировках неплохо получаются. Будем дальше работать и улучшать этот компонент. Игра, которую Георгич хочет поставить, всем очень нравится. Ребята довольны, что будем играть низом, через пас. То же касается и выхода из обороны. Все слушают главного тренера и помощников, впитывают и работают.

    – Лично ваши функции глобально меняются при таком футболе?

    – Глобально – нет. Соперники «Спартака» часто играют от обороны, и моя роль в таком случае – играть выше, ближе к нападающим. Чтобы наши атакующие при потере не бежали обратно по 80 метров. Основы те же, просто есть рабочие моменты и детали, на которые Георгич обращает особое внимание.

    – Например?

    – Это уже внутренняя кухня. Мы разговариваем. Обсуждаем индивидуальные моменты. Тренер вообще с каждым находит общий язык, общается. Я внимательно слушаю и стараюсь выполнять все, что говорят. Новый стиль – не проблема.

    • После 17-ти туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
    • Кононов возглавил красно-белых 12 ноября прошлого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2019 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 22:58

      Это хорошо что всех устраивает такая игра.Лишь бы она шла на пользу команде.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 января 2019, 19:29

      " Ребята довольны, что будем играть низом, через пас " , и Комбаров среди них ??? )))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 18:40

      По весне посмотрим на игру и какие она будет приносить результаты..

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