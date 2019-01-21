Экс-вратарь «Спартака» Зуев – о Родионове, «враках» про Глушакова, сомнениях в Кононове

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Денисе Глушакове

– В ситуации с Денисом Глушаковым вы на чьей стороне?

– Так получилось, что вынесли внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Это некрасиво. Возьмите любую семью – если ковырнуть, у каждого найдутся скелеты в шкафу… Поэтому и лезть туда не нужно.

Я и к Денису, и к болельщикам «Спартака» отношусь с уважением. Надеюсь, они найдут взаимопонимание. И хочется верить, что прошлогодняя история не нарушит микроклимат. Советую болельщикам не верить всему, что пишется. Многое – откровенные враки.

О Сергее Родионове

– В руководстве «Спартака» тоже произошли перемены. Поменяли свои должности Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

– Я считаю так: если режете, значит режьте! А не так, что человек сидел на одной должности, а потом перешел на другую. Родионов не справился – в равной степени с Массимо Каррерой. Значит, после увольнения итальянца тоже должен был уйти. Считаю, не один главный тренер отвечает за результат. Должны отвечать и те, кто подписывал с ним контракт…

Об Олеге Кононове

– Вы как спартаковец доверяете Кононову? Считаете, что он поступает правильно?

– Да у меня даже к себе нет полного доверия (улыбается). Только на девяносто девять процентов… Наблюдая за первыми шагами Кононова в его нынешней роли, кое-какие сомнения присутствуют. Но я гоню подобные мысли прочь. И хочу верить, что все у «Спартака» с этим тренером получится.