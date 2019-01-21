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    Экс-вратарь «Спартака» Зуев – о Родионове, «враках» про Глушакова, сомнениях в Кононове

    Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев дал интервью «Советскому спорту». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О Денисе Глушакове

    – В ситуации с Денисом Глушаковым вы на чьей стороне?

    – Так получилось, что вынесли внутреннюю кухню на всеобщее обозрение. Это некрасиво. Возьмите любую семью – если ковырнуть, у каждого найдутся скелеты в шкафу… Поэтому и лезть туда не нужно.

    Я и к Денису, и к болельщикам «Спартака» отношусь с уважением. Надеюсь, они найдут взаимопонимание. И хочется верить, что прошлогодняя история не нарушит микроклимат. Советую болельщикам не верить всему, что пишется. Многое – откровенные враки.

    О Сергее Родионове

    – В руководстве «Спартака» тоже произошли перемены. Поменяли свои должности Сергей Родионов и Наиль Измайлов.

    – Я считаю так: если режете, значит режьте! А не так, что человек сидел на одной должности, а потом перешел на другую. Родионов не справился – в равной степени с Массимо Каррерой. Значит, после увольнения итальянца тоже должен был уйти. Считаю, не один главный тренер отвечает за результат. Должны отвечать и те, кто подписывал с ним контракт…

    Об Олеге Кононове

    – Вы как спартаковец доверяете Кононову? Считаете, что он поступает правильно?

    – Да у меня даже к себе нет полного доверия (улыбается). Только на девяносто девять процентов… Наблюдая за первыми шагами Кононова в его нынешней роли, кое-какие сомнения присутствуют. Но я гоню подобные мысли прочь. И хочу верить, что все у «Спартака» с этим тренером получится.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.01.2019 11:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 января 2019, 19:36

      Помню, как этот Зуев в матче с Ростовом в нулевых ещё схватил мяч чуть за линией штрафной. Стадион завыл, а судья игрока не удалил и Спартак победил 4:3. Так себе игрок был.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 21 января 2019, 16:45

      Нейтрально.И нашим и вашим.Это ещё уметь надо.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 января 2019, 13:24

      Ну, что тут сказать? Вроде, всё правильно. Только форум здесь присутствующих на порядок интересней! Не надо вытаскивать всяких "бывших" и не запомнившихся.

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 21 января 2019, 12:58

      Если долго мучиться, что-нибудь получится.
      А дадут долго?

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 21 января 2019, 12:53

      Ну как бы микроклимат УЖЕ нарушен ! И я уверен что Каррера виноват , он Глушакова , лидера и топ игрока гнобил в дубле , а он ведь образец игровой дисциплины , даже Черчесов его в сборную на ЧМ и после него вызывает и он ключевой игрок сборной ... Ах ну да ....не вызывал и не вызывает ...точно...Так МОЖЕТ БЫТЬ Глушак сам виноват ????

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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 21 января 2019, 12:14

      Перемены в Спартаке оптимизма не привнесли даже людям близким к клубу, особенно назначение Кононова. Гоним дружно прочь негативные мысли, а они не уходят...

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