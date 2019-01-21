Ван Дейк – о своей трансферной стоимости: «Клопп сказал мне: «Слушай, все хорошие вещи стоят больших денег»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о причинах перехода в клуб.

«Помню, как я говорил с тренером о сумме, которую «Ливерпуль» заплатил за трансфер, и он сказал: «Слушай, все хорошие вещи стоят больших денег». Я думаю, это отличные слова, и они показывают, что Юрген – одна из причин, почему я перешел сюда.

Помню, как впервые встретился с ним. Мы очень хорошо поговорили, и это дало мне уверенность. Есть что-то, что заставляет его выделяться. Это не просто энергия, я думаю, это его человеческий подход.

Клопп заставляет вас чувствовать себя отлично», – сказал ван Дейк.