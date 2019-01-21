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    Ван Дейк – о своей трансферной стоимости: «Клопп сказал мне: «Слушай, все хорошие вещи стоят больших денег»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о причинах перехода в клуб.

    «Помню, как я говорил с тренером о сумме, которую «Ливерпуль» заплатил за трансфер, и он сказал: «Слушай, все хорошие вещи стоят больших денег». Я думаю, это отличные слова, и они показывают, что Юрген – одна из причин, почему я перешел сюда.

    Помню, как впервые встретился с ним. Мы очень хорошо поговорили, и это дало мне уверенность. Есть что-то, что заставляет его выделяться. Это не просто энергия, я думаю, это его человеческий подход.

    Клопп заставляет вас чувствовать себя отлично», – сказал ван Дейк.

    • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» зимой 2018 года.
    • Сумма трансфера – 75 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Mirror

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    21.01.2019 01:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 января 2019, 09:39

      Теперь Клоппа должны в расизме обвинить, т.к. он темнокожего вещью назвал ))))

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