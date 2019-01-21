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    Неймар – об интересе «Реала»: «Вокруг меня всегда слухи. Как только появится что-то определенное, я расскажу»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».

    «Вокруг меня всегда слухи. С тех пор как я стал профессиональным футболистом, всегда были слухи о том, что я перейду в какие-то клубы, но в этом нет никакой конкретики. Как только появится что-то определенное, уверяю, я расскажу», – сказал Неймар в эфире Canal+.

    • Игрок перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году.
    • После трансфера появились слухи о возможном возвращении игрока в «Барсу» или о переходе в «Реал».

    Источник: Get Football News France

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    21.01.2019 00:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      motivei 21 января 2019, 00:11

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