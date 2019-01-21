Неймар – об интересе «Реала»: «Вокруг меня всегда слухи. Как только появится что-то определенное, я расскажу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал».

«Вокруг меня всегда слухи. С тех пор как я стал профессиональным футболистом, всегда были слухи о том, что я перейду в какие-то клубы, но в этом нет никакой конкретики. Как только появится что-то определенное, уверяю, я расскажу», – сказал Неймар в эфире Canal+.