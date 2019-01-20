Дмитрий Комбаров – о крещенском купании в проруби: «Мне понравилось»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об ощущениях от крещенского купания. Футболисту понравилось.

«Первый раз купался в ледяной проруби, раньше постоянно был на сборах и не получалось. Но вот сейчас оказался в Москве и попробовал, мне понравилось. Вода была очень холодной, но все хорошо», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».