Дмитрий Комбаров – о крещенском купании в проруби: «Мне понравилось»

Уверовал Димка или так, для гламура?
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об ощущениях от крещенского купания. Футболисту понравилось.
«Первый раз купался в ледяной проруби, раньше постоянно был на сборах и не получалось. Но вот сейчас оказался в Москве и попробовал, мне понравилось. Вода была очень холодной, но все хорошо», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».
- Комбаров в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил один гол.
- Игрок выступает за красно-белых с 2010 года.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.