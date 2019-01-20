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    Дмитрий Комбаров – о крещенском купании в проруби: «Мне понравилось»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал об ощущениях от крещенского купания. Футболисту понравилось.

    «Первый раз купался в ледяной проруби, раньше постоянно был на сборах и не получалось. Но вот сейчас оказался в Москве и попробовал, мне понравилось. Вода была очень холодной, но все хорошо», – сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

    • Комбаров в текущем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забил один гол.
    • Игрок выступает за красно-белых с 2010 года.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: Sportbox

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    20.01.2019 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 20 января 2019, 15:16

      Уверовал Димка или так, для гламура?

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