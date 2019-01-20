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    Моуринью: «В раздевалке «Челси» пришлось прятаться от УЕФА в ящике для грязного белья. Я в нем чуть не умер»

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, как, несмотря на дисквалификацию от УЕФА, присутствовал в раздевалке команды перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» в сезоне-2004/05.

    «Это был большой матч, и мне нужно было находиться рядом с игроками, несмотря на дисквалификацию. За несколько часов до встречи я пришел в раздевалку, когда меня никто не видел из УЕФА. Чтобы незаметно выйти оттуда, мы использовали ящик для грязного белья.

    В раздевалке я забрался в ящик для грязного белья, и для дыхания крышка была приоткрыта. Потом ящик с бельем и со мной стали вывозить. Для этого пришлось закрыть крышку. Пока мы уезжали из зоны видимости УЕФА, я в ящике чуть не умер. Это правда», – рассказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sports.

    • По сумме двух матчей дальше прошел «Челси».
    • В полуфинале англичане уступили «Ливерпулю» – будущему победителю розыгрыша.
    • Моуринью сейчас находится без работы.

    Источник: Daily Mail

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    20.01.2019 11:15
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 17:03

      А кто теперь докажет был ли Моуринью в ящике или нет? Может это была шутка?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 20 января 2019, 15:54

      Надо было как у Керенского Александра Федоровича - одеться в женское шмотьё и тикать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 20 января 2019, 14:28

      Все мы тут за 1% доходов Жозе просидели в этом ящике и сутки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 20 января 2019, 12:55

      Ну, даже на лурке упоминалась история, как он ещё пацаном шпионил за тренировками клуба, против которого команде его отца предстояло играть и требовалось добиться ничьи, чтобы сохранить прописку в лиге. "Разведданные" Жозе помогли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 20 января 2019, 12:49

      одержимый:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m 20 января 2019, 12:45

      Маур велик во всем даже Коперфильда сделал )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 января 2019, 12:24

      На кол, смутьяна!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 января 2019, 12:17

      Ну наказать теперь его надо..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 20 января 2019, 12:08

      Там ему самое место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 20 января 2019, 11:52

      Жизнь Жозе, вообще, наполнена событиями, взлётами и нескладухами...
      Думаю, что он, или найдёт баланс здравого со своей особенностью, или так и будет попадать в суровые ситуации..))

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