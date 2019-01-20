Моуринью: «В раздевалке «Челси» пришлось прятаться от УЕФА в ящике для грязного белья. Я в нем чуть не умер»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, как, несмотря на дисквалификацию от УЕФА, присутствовал в раздевалке команды перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» в сезоне-2004/05.

«Это был большой матч, и мне нужно было находиться рядом с игроками, несмотря на дисквалификацию. За несколько часов до встречи я пришел в раздевалку, когда меня никто не видел из УЕФА. Чтобы незаметно выйти оттуда, мы использовали ящик для грязного белья.

В раздевалке я забрался в ящик для грязного белья, и для дыхания крышка была приоткрыта. Потом ящик с бельем и со мной стали вывозить. Для этого пришлось закрыть крышку. Пока мы уезжали из зоны видимости УЕФА, я в ящике чуть не умер. Это правда», – рассказал Моуринью в эфире телеканала beIN Sports.