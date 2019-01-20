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    Скоулз близок к назначению на пост главного тренера «Олдхэма»

    Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в ближайшее время может стать главным тренером «Олдхэма». Клуб выступает в Лиге 2 (четвертый по силе английский дивизион).

    Скоулз с детства болеет за «Олдхэм», пишет The Telegraph. В своем турнире клуб из Олдхэма идет 12-м.

    • Скоулз в свои 42 года еще не имел тренерской практики.
    • Игровую карьеру он завершил в 2013 году, причем всю ее провел в составе «красных дьяволов» (с 1993 года).
    • Главное достижение «Олдхэма» – второе место в чемпионате Англии в сезоне-1914/15.

    Источник: The Telegraph

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    20.01.2019 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 16:13

      Правильное решение. Начинать тренерскую деятельность надо с низших лиг.

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