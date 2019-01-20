Скоулз близок к назначению на пост главного тренера «Олдхэма»

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в ближайшее время может стать главным тренером «Олдхэма». Клуб выступает в Лиге 2 (четвертый по силе английский дивизион).

Скоулз с детства болеет за «Олдхэм», пишет The Telegraph. В своем турнире клуб из Олдхэма идет 12-м.