Скоулз близок к назначению на пост главного тренера «Олдхэма»

Правильное решение. Начинать тренерскую деятельность надо с низших лиг.
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в ближайшее время может стать главным тренером «Олдхэма». Клуб выступает в Лиге 2 (четвертый по силе английский дивизион).
Скоулз с детства болеет за «Олдхэм», пишет The Telegraph. В своем турнире клуб из Олдхэма идет 12-м.
- Скоулз в свои 42 года еще не имел тренерской практики.
- Игровую карьеру он завершил в 2013 году, причем всю ее провел в составе «красных дьяволов» (с 1993 года).
- Главное достижение «Олдхэма» – второе место в чемпионате Англии в сезоне-1914/15.