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    Моуринью приедет в Россию на хоккейный матч

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о свое жизни после ухода из «МЮ».

    «Я рад этим трем неделям. Я рад этому опыту [на телевидении – прим. «Бомбардира»], и я собираюсь попробовать что-то еще, чего я обычно попробовать не могу.

    Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в России, это будет что-то, что я попробую впервые. Я счастлив. Но знаю себя, и я знаю, что к концу марта мне надоест такое счастье.

    Закончил ли я с Англией? Я не знаю. Я проанализирую все. Не люблю говорить об этом, но я уже отклонил три предложения. Потому что это не то, чего я хочу. Чем больше времени у меня будет, тем лучше я смогу подготовиться. Хочу, чтобы место, которое будет следующим в моей карьере, было счастливым вызовом для меня», – сказал Моуринью.

    • Португалец покинул «МЮ» в середине декабря.
    • Сейчас он работает экспертам на телеканале beIn Sports.

    Источник: beIN Sports

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    20.01.2019 01:42
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 января 2019, 15:14

      Возглавить хоккейный клуб для него не проблема.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 20 января 2019, 10:36

      Интересно на какой матч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Tajik-za Zenit 20 января 2019, 12:40

      КуньЛунь - Нефтехимик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto 20 января 2019, 05:20

      ну возвращайся в Интер, вытащи пацанов теж это 2 пальца так сказать...и в Италии любят автобусы, и 0-1 на табло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 20 января 2019, 01:56

      Возглавит хоккейный Салават Юлаев?

      1
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