Моуринью приедет в Россию на хоккейный матч

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о свое жизни после ухода из «МЮ».

«Я рад этим трем неделям. Я рад этому опыту [на телевидении – прим. «Бомбардира»], и я собираюсь попробовать что-то еще, чего я обычно попробовать не могу.

Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в России, это будет что-то, что я попробую впервые. Я счастлив. Но знаю себя, и я знаю, что к концу марта мне надоест такое счастье.

Закончил ли я с Англией? Я не знаю. Я проанализирую все. Не люблю говорить об этом, но я уже отклонил три предложения. Потому что это не то, чего я хочу. Чем больше времени у меня будет, тем лучше я смогу подготовиться. Хочу, чтобы место, которое будет следующим в моей карьере, было счастливым вызовом для меня», – сказал Моуринью.