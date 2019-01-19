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    Фернандо по-русски рассказал о восстановлении от травмы

    Полузащитник «Спартака» Фернандо дал интервью «Матч ТВ» о травме колена.

    Футболист повредил сухожилие 2 декабря в матче чемпионата России против «Локомотива» (2:1, 14 тур).

    «Травма? Немного болит. Сейчас надо много работать, чтобы быть готовым к возобновлению сезона», – сказал 26-летний бразилец по-русски.

    Команда Олега Кононова примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер», который пройдет с 21 по 29 января в Катаре.

    • Фернандо пополнил состав красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Сампдории».
    • Сумма сделки составила 12,5 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил один гол и отдал три результативные передачи в 20-ти играх.
    • Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2019 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 19 января 2019, 21:41

      вообще все равно пусть тренируются , летят , прилетают так все уничтожить за несколько месяцев-наиредчайший талант надо иметь ,м*удаки

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