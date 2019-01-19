Фернандо по-русски рассказал о восстановлении от травмы

вообще все равно пусть тренируются , летят , прилетают так все уничтожить за несколько месяцев-наиредчайший талант надо иметь ,м*удаки
Полузащитник «Спартака» Фернандо дал интервью «Матч ТВ» о травме колена.
Футболист повредил сухожилие 2 декабря в матче чемпионата России против «Локомотива» (2:1, 14 тур).
«Травма? Немного болит. Сейчас надо много работать, чтобы быть готовым к возобновлению сезона», – сказал 26-летний бразилец по-русски.
Команда Олега Кононова примет участие в товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер», который пройдет с 21 по 29 января в Катаре.
- Фернандо пополнил состав красно-белых в июле 2016 года, перейдя из «Сампдории».
- Сумма сделки составила 12,5 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил один гол и отдал три результативные передачи в 20-ти играх.
- Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте.