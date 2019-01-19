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    Игроки «Локомотива» совершили крещенское купание в исламском Катаре

    Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео крещенского купания футболистов. Оно состоялось в Катаре, где команда проводит зимний сбор.

    «Всех с праздником», – сказал при выходе из водоема один из братьев Миранчуков.

    • «Локомотив» на следующей неделе сыграет в Кубке телеканала «Матч Премьер».
    • В РПЛ москвичи идут пятыми.
    • Железнодорожники – действующие чемпионы России.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    19.01.2019 08:50
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 января 2019, 08:44

      Скрепы крепчают. Маразм тоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 января 2019, 18:01

      В Катаре и я могу...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 января 2019, 11:50

      Вот если бы они в Ханты-Мансийске окунулись в Иртыше, то можно было бы считать это подвигом и главной новостью, а в Катаре...... чего бы не искупаться?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 января 2019, 11:35

      Семин все море сразу осветил? ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 19 января 2019, 11:24

      Маразм крепчал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 19 января 2019, 10:11

      Интересно, где они там прорубь нашли?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Lester84 19 января 2019, 10:34

      Кто сказал, что нужна прорубь? По православию просто 19 января нужно трижды окунуться в воду, крестясь при этом.

      4
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      ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 > bset 19 января 2019, 10:43

      А по православию можно осуществлять крещенское омовение в водах Аллаха???

      -3
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      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > vladik12 19 января 2019, 11:05

      Почему нет? Ислама в те годы ещё в проекте не было.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > vladik12 19 января 2019, 11:14

      Иисус сам совершал крещение в реке Иордан, что находится на территории Иордании. Там государственная религия - ислам.

      4
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      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > bset 19 января 2019, 11:28

      Ну хоть здесь что то узнают " жертвы ЕГЭ " )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 19 января 2019, 11:37

      Перед этим священник проводит специальный обряд, нужно в святой воде делать, а то бы в ванной можно было и ни какой прорубь не нужен был )))

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > ufos73 19 января 2019, 11:47

      Она необязательно должна быть святой. Святой водой омывают дома, вещи и так далее. Для причищения достаточно трижды окунуться в открытый источник воды (согласен, ванная не подойдет) и помолиться. Это такой же стереотип, что, чтобы замолить свои грехи, нужно обязательно посещать церковь. Но для связи с Богом посещение церкви необязательно. Можно и вне ее молиться.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > VVM1964 19 января 2019, 11:50

      Да причем тут ЕГЭ. Оно направлено на экзаменацию современных и востребованных наук. С религией этот экзамен ничего не имеет общего. Религию познают те, кому это реально интересно. Я сам атеист, но и библию, и коран читал. Так что дело это добровольное.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > bset 19 января 2019, 11:55

      Нет без священника и обряда они просто в море искупались...

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > bset 19 января 2019, 12:40

      ЕГЭ , в данном контексте - это символичное олицетворение нашего образования , качество которого желает оставлять лучшего ( беру среднестатистический уровень ) , впрочем и от самого человека это тоже очень сильно зависит .

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > ufos73 19 января 2019, 12:41

      Бог прежде всего в душе , а потом уже в обрядах и священниках .

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > ufos73 19 января 2019, 16:03

      Священника с собой привезли..) освятил катарские воды)

      0
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 19 января 2019, 08:52

      Они совсем уже там?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      underground_10 > vladik12 19 января 2019, 09:11

      В смысле?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 > underground_10 19 января 2019, 09:20

      Представь, чтобы сунниты пришли в церковь и совершили намаз.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +119

      underground_10 > vladik12 19 января 2019, 09:43

      Так они не в мечете.
      Многие мусульмане молятся в свои праздники в не мусульманских странах.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > vladik12 19 января 2019, 10:35

      Представь, что мусульмане в Москве отмечали бы Курбан-байрам. Хотя что представлять...

      6
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      ...
      Рейтинг: +8833

      vladik12 > bset 19 января 2019, 10:42

      У нас-то не настолько христианская страна, как Катар - исламская.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > vladik12 19 января 2019, 11:07

      Как говорится, Deus Vult!

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > bset 19 января 2019, 15:02

      А разве в Москве мусульмане не отмечают праздник Курбан-байрам? И христиане могут и должны отмечать свои праздники там где они сейчас находятся!

      2
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      ...
      Рейтинг: +119

      underground_10 > Makaweli 19 января 2019, 15:22

      Мне кажется он как-раз об этом.

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