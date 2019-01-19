Игроки «Локомотива» совершили крещенское купание в исламском Катаре

Скрепы крепчают. Маразм тоже...
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видео крещенского купания футболистов. Оно состоялось в Катаре, где команда проводит зимний сбор.
«Всех с праздником», – сказал при выходе из водоема один из братьев Миранчуков.
- «Локомотив» на следующей неделе сыграет в Кубке телеканала «Матч Премьер».
- В РПЛ москвичи идут пятыми.
- Железнодорожники – действующие чемпионы России.
#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/79cnTvykV2— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 18 января 2019 г.