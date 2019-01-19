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    Адвокат Кокорина: «Саша говорит, что ему нужно сходить в баню, выспаться и идти тренироваться»

    Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, рассказала о состоянии нападающего «Зенита» в СИЗО «Бутырка».

    – Питается Кокорин нормально?

    – Да, питается хорошо. Есть возможность заказывать еду, к нему регулярно приходят посылки. Много книг Саша читает. Сегодня я Саше задала вопрос: «Наверное, когда выйдешь, тебе потребуется время, чтобы осознать ту действительность, к которой ты вернешься»? Он говорит: «Нет. Мне нужно одно: сходить в баню, лечь в нормальную кровать, выспаться и на следующий день идти тренироваться. Я буду заниматься только тренировками».

    У Саши очень стабильная нервная система. У него очень хороший характер, он очень положительный человек. Солнечный, добрый. Ни на кого не злится. Не обижен. Его как спортсмена чувство несправедливости… содержание под стражей ведь, по нашему мнению, незаконное. Это чистая 115-я [статья]. Он не понимает, как такое возможно.

    Для него очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте. Я говорю Саше: «Но ведь у вас в спорте тоже не всегда все справедливо». На это он ответил, что все по крайней мере на виду. Если есть судья, он судит по правилам, если есть правила, то они должны выполняться. Саша передал привет родителям, скучает очень сильно по сыну. Очень хочет его увидеть, обнять, поцеловать. Больше всего хочет к сыну, к маме с папой. И на тренировку сразу.

    • В октябре Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО.
    • 5-го декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8-го февраля.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Р-Спорт

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    19.01.2019 00:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 11:22

      А может действительно зря его держат в СИЗО, с него иконы писать надо, судя по словам адвоката, а его на нары уперли!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Сильвербой 19 января 2019, 12:52

      ахахаха))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 11:17

      Прочитаешь такое -не человек а ангел.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10450

      ivany4 19 января 2019, 10:59

      Судя по рассказу адвоката, Кокоше снится данная ситуация.
      С его стабильными нервами достаточно крепко выспаться на хорошей кровати, и на футбол. А что там произошло - это ваши проблемы.
      А говорят, что в заключении человек переосмысливает свое поведение и выбирает дальнейшую дорогу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 января 2019, 07:05

      "Кабаки, да бабы доведут до цугундера."

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 19 января 2019, 05:39

      Злые вы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 января 2019, 04:54

      алупу ему на воротник а не баню,щас начнёт что библию стал читать ,мультики садик вспоминать

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3490

      serhio80 19 января 2019, 04:03

      Человек в СИЗО говорит что ему выспаться нужно? Закройте уже его, пусть выспится, если сможет)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 января 2019, 03:30

      "Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе".
      Где-то я уже слышал подобное...

      10
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 января 2019, 01:47

      Ну прямо мученик, а еще правдолюб.
      Он потому и буянил, что правду сильно любит.
      Эти "истории" от адвоката Кокорину только вредят.

      8
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 января 2019, 01:44

      Вот так еще пару-тройку годков подержат и...Научится мажорик радоваться обычным человеческим радостям.Горячему душу,свежему воздуху и мягкому хлебу.А то совсем от наркоты и бухла берега попутал.ПУСТЬ ЕЩЕ ПОСИДИТ!

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