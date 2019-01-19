Адвокат Кокорина: «Саша говорит, что ему нужно сходить в баню, выспаться и идти тренироваться»

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, рассказала о состоянии нападающего «Зенита» в СИЗО «Бутырка».

– Питается Кокорин нормально?

– Да, питается хорошо. Есть возможность заказывать еду, к нему регулярно приходят посылки. Много книг Саша читает. Сегодня я Саше задала вопрос: «Наверное, когда выйдешь, тебе потребуется время, чтобы осознать ту действительность, к которой ты вернешься»? Он говорит: «Нет. Мне нужно одно: сходить в баню, лечь в нормальную кровать, выспаться и на следующий день идти тренироваться. Я буду заниматься только тренировками».

У Саши очень стабильная нервная система. У него очень хороший характер, он очень положительный человек. Солнечный, добрый. Ни на кого не злится. Не обижен. Его как спортсмена чувство несправедливости… содержание под стражей ведь, по нашему мнению, незаконное. Это чистая 115-я [статья]. Он не понимает, как такое возможно.

Для него очевидно, что в жизни должна торжествовать справедливость, как и в спорте. Я говорю Саше: «Но ведь у вас в спорте тоже не всегда все справедливо». На это он ответил, что все по крайней мере на виду. Если есть судья, он судит по правилам, если есть правила, то они должны выполняться. Саша передал привет родителям, скучает очень сильно по сыну. Очень хочет его увидеть, обнять, поцеловать. Больше всего хочет к сыну, к маме с папой. И на тренировку сразу.