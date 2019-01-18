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    Адвокат Кокорина: «Саша очень хороший парень, поэтому помогает сокамернику. Тот необеспеченный и не может нанять себе адвоката»

    Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о жизни игрока в камере СИЗО «Бутырка». Спортсмен содержится с одним соседом.

    – Парень нормальный с Александром содержится?

    – Да, нормальный парень. Но у него есть проблема: он абсолютно необеспеченный. Не может себе нанять адвоката.

    Так как Саша очень хороший парень, иногда он задает вопросы, консультируется по поводу процессуальных моментов. То есть Саша через нас этому парню помогает. Мы отвечаем по законодательству, по срокам.

    У парня нет адвоката, а государственный адвокат практически не уделяет ему внимания и времени. Саша относится к парню с состраданием, пытается оказать посильную помощь.

    Естественно, все у них общее, всем Саша делится.

    • В октябре Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО
    • 5-го декабря суд продлил их пребывание под стражей до 8-го февраля.
    • Игроки проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.01.2019 23:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2019, 11:18

      Так вон оно что, Саша святой оказывается, а мы тут наговариваем на него....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 января 2019, 11:01

      А что может сказать адвокат?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 19 января 2019, 04:53

      "Так как Саша очень хороший парень".
      Хороших парней не обвиняют в побоях и хулиганстве. Им не место на нарах. Бомбардир, давай говорить о футболе!

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 19 января 2019, 01:55

      Не ВЕРЮ!!!!! p.s.Если это не вранье...Хвастать добрым делом ГРЕХ!Ибо не от чистого сердца такое деяние,а от лукавого.

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 января 2019, 00:54

      какой то п и з д е ж ради пиара. Будучи абсолютно необеспеченным, чего же он сидит не в общей камере где 100 человек, а в двушке с известным футболистом? Говорят же, что так сидят только те, кто по громким делам, известный или очень обеспеченный.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > VGreen 19 января 2019, 01:10

      Подсадная утка и Саша это знает.

      2
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