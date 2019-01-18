Адвокат Кокорина: «Саша очень хороший парень, поэтому помогает сокамернику. Тот необеспеченный и не может нанять себе адвоката»

Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о жизни игрока в камере СИЗО «Бутырка». Спортсмен содержится с одним соседом.

– Парень нормальный с Александром содержится?

– Да, нормальный парень. Но у него есть проблема: он абсолютно необеспеченный. Не может себе нанять адвоката.

Так как Саша очень хороший парень, иногда он задает вопросы, консультируется по поводу процессуальных моментов. То есть Саша через нас этому парню помогает. Мы отвечаем по законодательству, по срокам.

У парня нет адвоката, а государственный адвокат практически не уделяет ему внимания и времени. Саша относится к парню с состраданием, пытается оказать посильную помощь.

Естественно, все у них общее, всем Саша делится.