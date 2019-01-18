Адвокат жены Глушакова: «Дочь Дениса рассказала, что он применял к ней физическое насилие»

Состоялось судебное заседание по делу о разводе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей. О подробностях слушания рассказала адвокат Глушаковой Алиса Образцова.

«На сегодняшнем заседании были заслушаны показания свидетелей. Со стороны Глушакова была няня, которая не работает в этой семье уже шесть лет, а младшего ребенка даже не знает. В своих показаниях она постоянно путалась и, когда судья начала задавать ей вопросы, сразу сбилась. К примеру, сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть не постоянно, а потом, что он очень много ездил на матчи.

С нашей стороны была мама Дарьи, которая видела их отношения много лет и могла дать более объективную оценку. Более того, она рассказала, что старшая дочь пары жаловалась на то, что Денис применяет к ней физическое насилие в качестве воспитательной меры.

Мы попросили привести пример проступка ребенка, за которое он был наказан подобным образом: девочка уронила пульт от телевизора и он сломался – выпали батарейки. То есть, мы в принципе против физических мер воздействия, но ещe и за такую мелочь – просто возмутительно», – рассказала адвокат MK.ru.