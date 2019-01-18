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    Адвокат жены Глушакова: «Дочь Дениса рассказала, что он применял к ней физическое насилие»

    Состоялось судебное заседание по делу о разводе полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с женой Дарьей. О подробностях слушания рассказала адвокат Глушаковой Алиса Образцова.

    «На сегодняшнем заседании были заслушаны показания свидетелей. Со стороны Глушакова была няня, которая не работает в этой семье уже шесть лет, а младшего ребенка даже не знает. В своих показаниях она постоянно путалась и, когда судья начала задавать ей вопросы, сразу сбилась. К примеру, сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть не постоянно, а потом, что он очень много ездил на матчи.

    С нашей стороны была мама Дарьи, которая видела их отношения много лет и могла дать более объективную оценку. Более того, она рассказала, что старшая дочь пары жаловалась на то, что Денис применяет к ней физическое насилие в качестве воспитательной меры.

    Мы попросили привести пример проступка ребенка, за которое он был наказан подобным образом: девочка уронила пульт от телевизора и он сломался – выпали батарейки. То есть, мы в принципе против физических мер воздействия, но ещe и за такую мелочь – просто возмутительно», – рассказала адвокат MK.ru.

    • Дарья Глушакова заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
    • Еще раньше Глушакова заявила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
    • Пара разводится с сентября. У нее двое детей – семи и двух лет.

    Источник: MK.ru

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    18.01.2019 23:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 19 января 2019, 15:33

      Еще немного и этот адвокат вообще до инцеста договорится! Похоже у этой парочки адвоката и " жены" тормозов не существует!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 19 января 2019, 10:00

      Мерзость, еще и дочку впутали в свои грязные игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 19 января 2019, 09:27

      Какую херню несут! Всыпал ремня, делов то..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 19 января 2019, 04:49

      и ЧОООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????ну давайте ей купим конфет и пряников

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 января 2019, 23:43

      мадам, в воспитательных мерах родители чем только не херачат свое чадо, в России это нормально, воспитывается дух и понимание!

      а те кто провел детство на радуге с единорогами становятся похожими на гейропейцев

      2
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Мы ЦСКА 19 января 2019, 00:18

      Становятся свободными и веселыми ребятами... А не озлобленными социапатпми ... Или рабами

      -2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > илья 009 19 января 2019, 15:57

      Типа Кончита Вурт?

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Спартач80 22 января 2019, 18:00

      У меня есть взрослый ребенок... относительно взрослый...( 9 лет) я его ни разу не ударил и он себя чувствует комфортно... Да и так как его бабушка с дедушкой одни из лучших психологов ы мире... Могу смело сказать , заявить: " Унижая достоинство человека( ребенка) получаем озлобленного ..... Наказывать можно без криков, угроз, физического воздействия... да и чаще всего ( если воспитание нормальное) ребенок понимает все при правильном объяснении взрослого без наказания...Но у нас же в стране так не принято... проще наорать и дать ремня ... пусть сам ( ребенок) потом соображает отчего и почему....

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Makaweli 22 января 2019, 18:01

      Типо 1000000 мл. твоих хозяев которым жизнь в кайф... а не в тягость...

      0
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      Рейтинг: +826

      Grag 18 января 2019, 23:16

      блин как задрал глушаков и его жена.

      5
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Grag 18 января 2019, 23:17

      Да Денис молчит ..тут дура и её адвокат не дают о себе забыть ..вот повезло мужику с женой ..

      7
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      ...
      Рейтинг: +826

      Grag > Путник 13 19 января 2019, 09:39

      это он сейчас молчит, а то по Малаховым расхаживал.

      2
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