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    Goal: долг ЦСКА – 229 миллионов. Сумму больше имеют только семь европейских клубов

    Издание Goal опубликовало список главных европейских клубов-должников. В двадцатке оказался российский клуб.

    ЦСКА имеет долг в 229 миллионов евро. Они идут в рейтинге восьмыми. Первое место занял «Манчестер Юнайтед» с цифрой 459 миллионов. Первая десятка выглядит так.

    1. «Манчестер Юнайтед» — 459 миллионов евро (+18% за последний год);
    2. «Интер» — 438 миллионов (+44%);
    3. «Атлетико» (Мадрид) — 391 миллион (+44%);
    4. «Ювентус» — 289 миллионов (+2%);
    5. «Милан» — 272 миллиона (+30%);
    6. «Бенфика» — 269 миллионов (-13%);
    7. «Галатасарай» — 229 миллионов (+13%);
    8. ЦСКА (Москва) — 229 миллионов (+18%);
    9. «Ливерпуль» — 225 миллионов (-17%);
    10. «Рома» — 219 миллионов (-14%).

    Источник: Goal

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    18.01.2019 21:44
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +365

      BykAs 19 января 2019, 22:11

      Достойная компания.

      0
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      Рейтинг: +28515

      JTherry 19 января 2019, 17:10

      а кому сейчас принадлежит унитаз-арена и, вообще, платежеспособен ли гинер и Ко?

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 19 января 2019, 03:21

      Им п**да.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 19 января 2019, 01:44

      Много.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 19 января 2019, 00:13

      Все топ-клубы,как и положено. БОльшому кораблю-большую торпеду.А они всё равно не тонут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Агасфер 19 января 2019, 00:19

      Именно так. Посмотрите какой госдолг у США, и что, разве они собираются объявить дефолт? А тут долги у всех, кроме ЦСКА, Интера и Милана меньше даже годового бюджета этих клубов. Да для них это копейки! Тревожно только за итальянцев, потому что Гинер наверняка знает, у кого занимать. И когда отдавать.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вомбат 19 января 2019, 01:13

      Один палец уже отдал. Собачка откусила.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий > Вомбат 19 января 2019, 01:23

      Раньше сильные страны нападали на соседей и облагали их штрафом, оброком, налогами, мздой, данью и т.п. Теперь американские лентяи понастроили военных баз по всему миру, выпустили облигации и посредством вывоза золота из Германии, Японии и Турции на свою территорию настоятельно рекомендовали всему миру купить эти облигации. Ничем не обеспеченные. Та же дань.

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Вомбат 19 января 2019, 03:24

      Ты шутишь? Итальянцы как раз знают где заработать, а не занимать, а ведь российским клубам даже в займы никто не даст, ибо возвращать некому

      0
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      Рейтинг: +12344

      DeStar 18 января 2019, 23:23

      СТоп, бенфика? я думал они в плюс работают) как-то читал, что они за 5 лет +200-300 лямов заработали, а тут еще и минусы есть? цска откуда такой большой долг то?

      2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > DeStar 19 января 2019, 10:24

      Стадион откуда взялся? Построился! На какие?.. На заемные! Вот отсюда и долг.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 января 2019, 23:22

      Ну что поделать. Своими силами невозможно стадион такой построить в реалиях российской экономики. Тут либо кредит, либо всякие гос. компании газонефтяные помогают.

      2
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > bset 19 января 2019, 03:58

      Так может и тужиться не стоило?) бизнес Харьковского в 404й в упадке, если совсем еще не загнулся. Когда бизнесмен берет кредит он думает как отдавать будет. Из активов сейчас только унитаз арена, которая в залоге

      -1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 18 января 2019, 23:15

      Бенфика дешево покупает игроков, средненько им платит, дорого их продает, а все из долгов не вылезет. Странно это. Но как Милан и Интер копят долги - это вообще непонятно. Они хотят лопнуть?

      1
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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 18 января 2019, 23:09

      Неплохой турнир можно было бы замутить с участием этих клубов. Победителю списываются все долги, вот это заруба вышла бы)))

      1
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      Рейтинг: +22

      Denbomas 18 января 2019, 22:12

      4 клуба Серии А - в долгах, Италия перестала зарабатывать на футболе. Это не 90-е прошлого столетия.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Denbomas 18 января 2019, 23:06

      в 90-е лучшая лига это сериа а . а щас ты прав ужас !

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > dinar7777dinar 18 января 2019, 23:29

      так и сейчас лучшая... не печальный же Реал со своей ла ллигой смотреть

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 19 января 2019, 00:59

      давно тебя не было видно. видимо опять ты был в плену у таджиков на рынке.

      0
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