Goal: долг ЦСКА – 229 миллионов. Сумму больше имеют только семь европейских клубов

Издание Goal опубликовало список главных европейских клубов-должников. В двадцатке оказался российский клуб.

ЦСКА имеет долг в 229 миллионов евро. Они идут в рейтинге восьмыми. Первое место занял «Манчестер Юнайтед» с цифрой 459 миллионов. Первая десятка выглядит так.

1. «Манчестер Юнайтед» — 459 миллионов евро (+18% за последний год);

2. «Интер» — 438 миллионов (+44%);

3. «Атлетико» (Мадрид) — 391 миллион (+44%);

4. «Ювентус» — 289 миллионов (+2%);

5. «Милан» — 272 миллиона (+30%);

6. «Бенфика» — 269 миллионов (-13%);

7. «Галатасарай» — 229 миллионов (+13%);

8. ЦСКА (Москва) — 229 миллионов (+18%);

9. «Ливерпуль» — 225 миллионов (-17%);

10. «Рома» — 219 миллионов (-14%).