Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лунев: «О вызове в сборную России узнал от мамы»

    Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как узнал, что стал первым номером сборной России, о поддержке Игоря Акинфеева и о разочарованиях от первой половины сезона.

    — Ближе к концу года особенно сильно ждали отпуск?

    — Нет, хотел провести концовку достойно. Но, можно сказать, это урок на будущее.

    — Тот факт, что команда сохранила первое место, помогает психологически?

    — Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА. Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло. Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем, начинать с нуля. На сборах нужно подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть.

    — Еще в 2018-м вы стали первым номером сборной России. Были готовы к этому психологически?

    — Доказывать свою состоятельность надо постоянно. А там — решать главному тренеру. Играть же, понятное дело, хочется всегда, где бы ты ни был. Но к этому надо быть готовым.

    — Акинфеев оставил какое-то напутствие?

    — Мы пообщались, конечно. Но я все время, можно сказать, следил за ним. Что-то для себя черпал.

    — Например?

    — Манера поведения, лидерские качества.

    — О том, что вы будете первым вратарем сборной Станислав Черчесов объявил на одной из пресс-конференций, даже не дожидаясь окончания вопроса по этому поводу. А вы как узнали, что стали сменщиком Акинфеева?

    — От мамы. Она позвонила, рассказала и поздравила. Конечно, такая новость очень порадовала. Хотя это и огромная ответственность. Так что — спасибо за доверие. Буду стараться его оправдывать.

    • Андрей Лунев попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017, но на турнир не поехал, получив травму в конце клубного сезона.
    • Вратарь дебютировал за национальную сборную 10 октября 2017 года в товарищеском матче против сборной Ирана (1:1).
    • Всего в составе сборной России голкипер провел семь матчей, в которых пропустил 14 мячей.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 20:49

      7 матчей=14 мячей.Хороший кипер

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 18 января 2019, 22:16

      Ну зато он там играет,а Лунев???))))Не смеши меня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 19 января 2019, 20:02

      Смешит народ "народная" команда и Зенит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 20 января 2019, 00:18

      За сколько и какие такие у вас крутые успехи то????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > KPCCSPB 20 января 2019, 13:13

      Ты этим кубком прям горд.А самый титулованый клуб в современной России????

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11