Лунев: «О вызове в сборную России узнал от мамы»

Вратарь питерского «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как узнал, что стал первым номером сборной России, о поддержке Игоря Акинфеева и о разочарованиях от первой половины сезона.

— Ближе к концу года особенно сильно ждали отпуск?

— Нет, хотел провести концовку достойно. Но, можно сказать, это урок на будущее.

— Тот факт, что команда сохранила первое место, помогает психологически?

— Хорошо, что закончили ту часть чемпионата на первом месте и вышли из группы Лиги Европы УЕФА. Если говорить о минусах, то это вылет из Кубка России и потеря солидного преимущества. Сейчас нужно переключиться, забыть, что произошло. Нас ждет совсем другая часть сезона, на которую обязаны выходить мобилизованными и с должным настроем, начинать с нуля. На сборах нужно подготовиться и в психологическом плане, и в физическом, и в техническом, и в игровом. Выйти и сыграть так, как нужно сыграть.

— Еще в 2018-м вы стали первым номером сборной России. Были готовы к этому психологически?

— Доказывать свою состоятельность надо постоянно. А там — решать главному тренеру. Играть же, понятное дело, хочется всегда, где бы ты ни был. Но к этому надо быть готовым.

— Акинфеев оставил какое-то напутствие?

— Мы пообщались, конечно. Но я все время, можно сказать, следил за ним. Что-то для себя черпал.

— Например?

— Манера поведения, лидерские качества.

— О том, что вы будете первым вратарем сборной Станислав Черчесов объявил на одной из пресс-конференций, даже не дожидаясь окончания вопроса по этому поводу. А вы как узнали, что стали сменщиком Акинфеева?

— От мамы. Она позвонила, рассказала и поздравила. Конечно, такая новость очень порадовала. Хотя это и огромная ответственность. Так что — спасибо за доверие. Буду стараться его оправдывать.