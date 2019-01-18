Геркус: «Телетрансляции – главный способ роста доходов РПЛ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус уверен, что рост дохода российского футбола должен произойти с помощью телетрансляции.

«Доход от продажи медиаправ в России очень низкий из-за исторически отсутствующего рынка платного телевидения вообще и платного спортивного телевидения в частности. Попытки «НТВ-Плюс» и «Лиги-ТВ» создать такой рынок не увенчались успехом. Выручка от продажи спортивных событий на телевидении все еще очень мала в сравнении с европейскими конкурентами. Это основной потенциал роста доходов для российского футбола», – поделился наблюдениями Геркус.