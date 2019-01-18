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    Геркус: «Телетрансляции – главный способ роста доходов РПЛ»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус уверен, что рост дохода российского футбола должен произойти с помощью телетрансляции.

    «Доход от продажи медиаправ в России очень низкий из-за исторически отсутствующего рынка платного телевидения вообще и платного спортивного телевидения в частности. Попытки «НТВ-Плюс» и «Лиги-ТВ» создать такой рынок не увенчались успехом. Выручка от продажи спортивных событий на телевидении все еще очень мала в сравнении с европейскими конкурентами. Это основной потенциал роста доходов для российского футбола», – поделился наблюдениями Геркус.

    • Геркус окончил петербургский университет экономики и финансов по специальности «финансовый менеджмент».
    • В 2008 году был назначен на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам в ФК «Зенит».
    • В 2016 году стал президентом «Локомотива» и впервые с 2004 года привел команду к победе в чемпионате России.

    Источник: «Р-Спорт»

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    18.01.2019 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 18 января 2019, 20:45

      Как можно смотреть это Г

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