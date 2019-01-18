«Там есть в чем поразбираться». Власти Самарской области проведут проверки в «Крыльях Советов»

А по-моему просто осознали ,что деньги уходят налево....сейчас все изучат,своих людей поставят ,но ситуация не поменяется...
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в «Крыльях Советов» пройдут финансовые проверки. По словам политика, клуб ждут изменения.
«Там, в «Крыльях Советов», есть в чем поразбираться. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки. Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять», – цитирует губернатора ТАСС.
- В РПЛ самарцы идут в зоне переходных матчей.
- Высшее достижение волжан в чемпионате России – третье место в РПЛ в 2004 году.
- Клуб основан в 1942 году – во время Великой Отечественной войны.