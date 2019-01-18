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    «Там есть в чем поразбираться». Власти Самарской области проведут проверки в «Крыльях Советов»

    Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что в «Крыльях Советов» пройдут финансовые проверки. По словам политика, клуб ждут изменения.

    «Там, в «Крыльях Советов», есть в чем поразбираться. Мы будем менять структуру управления клубом. Есть предложения, как структуру управления в целом поменять. Мы будем там проводить проверки. Предложение правильное, считаю, информацию эту открывать и предоставлять», – цитирует губернатора ТАСС.

    • В РПЛ самарцы идут в зоне переходных матчей.
    • Высшее достижение волжан в чемпионате России – третье место в РПЛ в 2004 году.
    • Клуб основан в 1942 году – во время Великой Отечественной войны.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2019 18:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 января 2019, 00:59

      А по-моему просто осознали ,что деньги уходят налево....сейчас все изучат,своих людей поставят ,но ситуация не поменяется...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 18 января 2019, 20:22

      Лед тронулся, господа заседатели!

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 января 2019, 20:01

      Самедов,беги-и-и....

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2019, 19:31

      Ну дак можно и половину РФПЛ проверить,особенно Зенит

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > arzamas 18 января 2019, 22:19

      согласен

      0
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 18 января 2019, 18:56

      Давно пора! А то результата ноль, а кормушка знатная для нечистивых людишек

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