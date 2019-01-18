Мане: «Уверен, что станем чемпионами»

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане заявил, что уверен в успешном исходе чемпионской гонки в АПЛ для своей команды.
«Я уверен, что мы будем чемпионами Англии. Я не прихожу на тренировки с мыслями, что мы не победим. Мы полны решимости доказать, что являемся лучшей командой в чемпионате», – цитирует 26-летнего сенегальца The Sun.
- В этом сезоне Мане забил девять мячей и сделал три результативные передачи в 27 играх за «Ливерпуль».
- После 22 туров команда сенегальца возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.