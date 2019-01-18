Le 10 Sport: «Челси» продаст Азара летом

У них 7 пятниц на не деле. То хотят закончить карьеру в клубе, то " Реал" их мечта жизни. Как говорила героиня Риммы Марковой в фильме " Покровские ворота " : "Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита". А тут продавать, пока такие бабки предлагают...
Следующим летом «Челси» выставит на трансфер полузащитника Эдена Азара, информирует Le 10 Sport.
Согласно информации источника, лондонский клуб продаст 28-летнего игрока по причине его нежелания продлевать действующий контракт.
- В текущем сезоне Азар забил 12 мячей и сделал десять результативных передач в 27 играх за «Челси».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
- Главным претендентом на бельгийца называется «Реал».