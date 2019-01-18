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    Le 10 Sport: «Челси» продаст Азара летом

    Следующим летом «Челси» выставит на трансфер полузащитника Эдена Азара, информирует Le 10 Sport.

    Согласно информации источника, лондонский клуб продаст 28-летнего игрока по причине его нежелания продлевать действующий контракт.

    • В текущем сезоне Азар забил 12 мячей и сделал десять результативных передач в 27 играх за «Челси».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • Главным претендентом на бельгийца называется «Реал».

    Источник: Le 10 Sport

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    18.01.2019 10:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 января 2019, 20:29

      У них 7 пятниц на не деле. То хотят закончить карьеру в клубе, то " Реал" их мечта жизни. Как говорила героиня Риммы Марковой в фильме " Покровские ворота " : "Резать к чёртовой матери не дожидаясь перитонита". А тут продавать, пока такие бабки предлагают...

      1
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      Рейтинг: +393

      jengais 18 января 2019, 15:15

      Блин, что ещё пол года ждать и слушать, как ему хорошо в Челси, но он бы перешёл в Реал. Продайте его уже и дело с концом

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:35

      Как бы не случился этот трансфер раньше.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 января 2019, 12:52

      Во, блин, для Челси проблема нарисовалась! Азар там один из лучших. Кто играть будет?

      1
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      Рейтинг: +1052

      mig28 > serppion 18 января 2019, 12:55

      за те деньги, которые они получат, думаю, что можно найти замену

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