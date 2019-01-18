Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер работал с командой в следующем сезоне

Согласен с остальными - до конца сезона выводы делать рановато. Пока что всё шикарно, но в том-то и дело, что "пока".
Мне вот интересно, с каких это пор у игроков есть официальная позиция по поводу того, нравится им тренер или нет?))) Думать можно, что угодно, но вот эта современная тема со сливами тренеров - это нехорошая тенденция. Хвост собакой виляет.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» надеятся, что в следующем сезоне Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой в качестве главного тренера.
Как информирует Daily Mail, игроки манкунианцев довольны сотрудничеством с норвежским специалистом и демонстрируемыми результатами.
- Сульшер подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета этого года.
- В команду он пришел месяц назад после увольнения Жозе Моуринью.