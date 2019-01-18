Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер работал с командой в следующем сезоне

Футболисты «Манчестер Юнайтед» надеятся, что в следующем сезоне Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой в качестве главного тренера.

Как информирует Daily Mail, игроки манкунианцев довольны сотрудничеством с норвежским специалистом и демонстрируемыми результатами.