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    Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер работал с командой в следующем сезоне

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» надеятся, что в следующем сезоне Уле-Гуннар Сульшер продолжит работу с командой в качестве главного тренера.

    Как информирует Daily Mail, игроки манкунианцев довольны сотрудничеством с норвежским специалистом и демонстрируемыми результатами.

    • Сульшер подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета этого года.
    • В команду он пришел месяц назад после увольнения Жозе Моуринью.

    Источник: Daily Mail

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    18.01.2019 10:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 января 2019, 17:37

      Согласен с остальными - до конца сезона выводы делать рановато. Пока что всё шикарно, но в том-то и дело, что "пока".
      Мне вот интересно, с каких это пор у игроков есть официальная позиция по поводу того, нравится им тренер или нет?))) Думать можно, что угодно, но вот эта современная тема со сливами тренеров - это нехорошая тенденция. Хвост собакой виляет.

      2
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      Рейтинг: +67327

      portero 18 января 2019, 14:40

      надо отпахать до конца этого сезона и иметь результат, пока в обороне совсем не очень получается.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 января 2019, 14:25

      Все будет зависеть от результатов в конце сезона.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 января 2019, 10:26

      Такое решение напрашивается, хотя подождем до конца сезона,

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