Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Когда мои команды играли против Месси, приходилось много думать»

    Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о соперничестве с «Барселоной» и ее форвардом Лионелем Месси во время своей работы в «Реале».

    «Когда в моей команде был Роналду, я был очень счастливым человеком. Но когда мне приходилось играть против Месси, мне приходилось много думать, чтобы попытаться помочь своей команде добиться успеха», – цитирует 55-летнего специалиста твиттер BeINSPORTS.

    • Моуринью возглавлял «Реал» в период с 2010 по 2013 годы.
    • За это время он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: BeINSPORTS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2019 06:21
    Рекомендуем
    Комментарии102
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 января 2019, 22:05

      Да тоже всем пока!
      Добрых снов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 21 января 2019, 22:08

      Спокойной ночи Сережа! Всего доброго.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 22:16

      Отдыхай, Серёжа, спокойной ночи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 22 января 2019, 01:00

      охренеть Серёга... у нас сейчас час ночи... по моим расчётам ты должен прибывать в глубоком сне )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 22 января 2019, 14:11

      А у нас было 2.или с хвостиком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 января 2019, 20:45

      Что там с футболом то , какой счет?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 20:47

      После первого тайма 1:0 в пользу Ростова.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 21:57

      В итоге 2:1 Спартак выиграл как Толя и ставил.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 20:00

      Спартак с Ростовом покатили...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 21 января 2019, 20:26

      Я переключился на гандбол Швеция - Норвегия. Здесь по регламенту нет ничьей будут бить пенальти ? Пусть будет 1:0 Спартак.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 21 января 2019, 20:42

      ))) Я уже в пролёте по счёту.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 21 января 2019, 20:48

      Сейчас ни у кого нет выстроенной игры, игровой практики и тонуса. Сейчас пойдут замены. Надо же и других наигрывать и сочетать разные звенья.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 января 2019, 19:27


      Для Рубик Докоян
      У меня жена на 3 года меня старше. Она поскребышь, разница с братьями 17, 14 и 13 с сестрой! Как говорится отхватила меня зелёным пацаном, (Будучи мл. лейтенантом ОВО) ещё 23 года не исполнилось когда жить начали. а через пол года тёща и умерла. Я не заценил все прелести.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 19:29

      Понятно. А то хотел спросить на "сибирскую язву" не тянет ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:34

      Жена подойдёт..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 19:37

      Ну хорошо хоть одна, а то с тёщей на пару бы пилили. Есть такие, что ребята и домой не хотят идти , а на работе пропадают. У меня такие были, всё подработку просили или халтуру на стороне.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:39

      Я писал, она у меня сама в 08.00 на работу уходит и 21.00 приходит..,
      вот я сегодня днём и успел..выспаться до прихода!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 19:39

      Я когда-то на лекции по хирургии, тема была язва желудка. Бросил реплику : " Лучше язва желудка, чем язва-жена"...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 19:41

      Это хорошо, много времени для отдыха. Я тоже всегда днём отдыхал когда моя на работе. Но в выходные, если ещё и уборку затеет, то лучше уйти на улицу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:43

      Да так всё нормально, вот только на спиртное у неё прям болезнь с возрастом чем дальше, тем хуже. А накатить хоть чуток. хоть раз в неделю могу и хочется, а ей как серпом...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 19:48

      Может в роду были алкаши и плохо кончили, поэтому и так реагирует ? В этом плане моя БУ и сама водочки выпьет и коньячок тоже. У неё свой бар, а у меня свои запасы. Я с бывшей живу 25 лет в одной квартире.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 19:20

      Для Сварожича. Толя привет! Без навоза не обойдешься.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 21 января 2019, 19:49

      Толя ,скотину я не развожу ,а так выращиваем кое что в огороде. Молоко покупаем (носят прямо на дом). Кстати у нас открылась совсем недалеко от дома точка по продаже молочных продуктов. Качество хорошее и не дорого. Удивляет то что привозят из костромской области.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 21 января 2019, 20:01

      Толя виноградник наверное не в Питере? Хотя виноградники есть сорта для более северных районов.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Сварожич 21 января 2019, 20:16

      Богатый ассортимент. Даже и не спрашиваю какое качественное вино у тебя в погребах.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 18:49

      Посетитель спрашивает газеты в киоске.
      "Правды" -нет.
      "Россию" -продали.
      Есть только "Труд" за 3 копейки.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 21 января 2019, 19:09

      Здравствуй Александр!
      За картошку спасибо, свою девать некуда.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 21 января 2019, 19:18

      Привет Сереж! Я то думал она родимая пойдет у меня нарасхват.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 21 января 2019, 19:21

      Я по старой памяти вёдер по 5 каждый сезон раскидываю. ( то есть сажу), но времена изменились наверное кроме меня её никто и не ест!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 21 января 2019, 19:28

      Конечно времена изменились. Сейчас употребляем в пищу более разнообразные продукты. А я как то по привычке продолжаю выращивать. Сажаю где то ведер 14. Продаем иногда. Особенно зимой хорошо берут.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 19:34

      Если есть такая возможность, то чего не выращивать, а излишки продавать нуждающимся., на зелени многие хорошо имеют навар. У нас в пожарке был водила из села. Хохол и куркуль тот ещё. Его в 50 лет на себе женила одна кладовщица с ХОЗО. Она немного моложе его была и девочку родила. Так он в сезон с мая по сентябрь включительно имел 10т.р. , торгуя на рынке овощами и всем, что выращивал у себя в хозяйстве. У него и кролики и нутрии были, двор большой был. Хозяин тот ещё был.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:44

      Кто на что способен Олег. Не знаю как сейчас но раньше еще в советские времена ,было выгодно держать нутрий. Мех шел на шапки. Сейчас такие шапки не шьют.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 19:53

      На шапки, воротник и шубы шили, мясо диетическое. Мои родители его ели постоянно, и я когда в отпуск приезжал. Покупали на рынке и соседи много продуктов и мяса на дом приносили.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 20:12

      Не всем нравилось это мясо. Само по себе оно вкусное ,но не все соглашались употреблять их в пищу .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 20:24

      Оно почти как мясо кролика. Многие просто брезговали, а дай съесть жаркое и спроси как, так добавку попросят, если не будут знать что за мясо. Так у меня в детстве было в пионерском лагере. В родительский день ко мне не смогла мать приехать. Соседка передала там какие-то гостинцы и я слонялся со слезами на глазах по территории и за лагерем, где многие сидели на одеяле и ели с родителями. что те привезли. И меня позвал пацанчик из моего отряда, он был из другого города. Родители стали угощать и мы с ним ели. Позже когда мы уже поели и гуляли с ним. Он спросил : " А знаешь, что за мясо мы ели, суслика"... Насколько помню оно было как тушёнка самодельная в стеклянной банке. Меня чуть не стошнило. но потом я стал отгонять от себя эти мысли о них. Мясо было вкусным и сладковатым. У мяса нутрии одна беда, там мелкие косточки и можно зуб сломать надо есть аккуратно и внимательно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 20:36

      Я откровенно не пробовал нутрию ,но наверное не отказался бы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 20:41

      Вкусное мясо, мне очень нравилось. Вначале с отцом ходили на рынок, потом, когда он уже сдал и когда не стало я один. Ну и на дом сосед приносил. Ещё рыбу речную часто ели толстолобика, карпа и пеленгас с Азовского моря ребята привозили, реже судака.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 18:42

      Ну вот я и управился. Продано 6 ведер картошки. Покупатель остался доволен. Жду предложений из Питера и Новосибирска.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 18:58

      Я уже сегодня не пошёл в магазин посмотреть, что там за картошка по 18р. в Дикси, может завтра посмотрю и в перекрестке по 24р мытая. Потом к ней надо и селёдочки купить. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 21 января 2019, 19:10

      Ну Толя потешил!
      Почитал, что ты тут выдал.
      Перлы так перлы, до слёз!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 21 января 2019, 19:17

      Я пока свои записи, блин, не нашёл. Надо потом порыться по всем папкам и в дипломате.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 21 января 2019, 19:17

      Серёга, у тебя тёща есть ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:23

      Олег у нас примерно такие же цены. Между прочим ты мои мысли угадал ,сейчас я ел картошку с селедкой.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 19:28

      Это по акции , а так дороже по 33-40р. смотря откуда и какая. На рынке долго было по 30-33 р. Это ещё в ноябре я там покупал новгородскую. Ну, а с чем её сейчас есть: селёдка да огурцы и помидоры консервированные.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:32

      Селедка и огурцы -неотъемлемая принадлежность к картошке. Но как она хороша и запашыста ,сваренная в мундире.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 19:45

      Я люблю ещё запечённую в духовке. кто-то делает надрезы и кладёт в них кусочки сала. А я вымою, высушу, смажу растительным не рафинированным масло и в духовочку. Запах стоит... Потом сало, самогончик, если на Украине был, а тут водочку и селёдочку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 19:56

      Из картошки многое чего можно приготовить. И каждое блюдо специфично и привлекательно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 19:59

      Второй хлеб картошка. Ну и богата на всевозможные приготовления блюд из неё в разном виде.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 21 января 2019, 20:21

      Вообще за последние годы выращиванием картофеля стали заниматься значительно меньше.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 21 января 2019, 20:31

      Я тут не в курсе. В магазине она всегда есть на рынке тоже. и наша и импортная. Может стало не выгодно. а мороки много. одиноким старикам, особенно. Вскопать, посадить, собрать, перетаскать, сохранить. А в магазине взял сколько надо, закончилась, опять купил, а у кого есть где хранить так сразу на зиму заготовляют.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 21 января 2019, 16:52

      во дела....! испанский биатлонист по ходу дистанции сменил винтовку на теннисную ракетку....

      зимние дисциплины потихоньку уходить начинают

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 21 января 2019, 16:53

      Ты почаще здесь появляйся, узнаешь про новые правила в биатлоне, стрельбе на ходу!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 21 января 2019, 16:57

      да не получается Серёж... мне вот уже валить надо...дома я днём наскоками бываю , вечером если не на гульках, резвлюсь тут со всей братвой

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 21 января 2019, 17:02

      Главное не зарезвись сильно...ты нам ещё нужен сдесь.
      А то как Кокорина и Мамаева тебя потеряем...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 21 января 2019, 17:08

      не не Серёж....! я уже не тот... ! сейчас редко куда влезаю... компания уже не та. и вообще от дел почти отошёл)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 21 января 2019, 17:26

      Теннис длится 2 недели как сейчас турнир Большого шлема, другие турниры неделю идут и их намного больше, чем этапов КМ по биатлону. Вот 24 января начнётся очередной этап. будем и биатлон смотреть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 21 января 2019, 16:51

      Для (с) Project Бабангида
      Слава богу рыбки были у старшей дочери ( начал со своей жить ей 7 лет исполнилось). По возрасту как я понял она от тебя далеко не ушла ( 1987 г.р.),
      У меня свидетелей нет, как съехала дочь, лет 5 назад квартиру себе купила, так я и в комнате ( стал рабочий кабинет) так и ошиваюсь!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 21 января 2019, 16:54

      (с) - по возрасту от тебя далеко не ушла...

      ну да, я 86го года замеса)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 21 января 2019, 16:59

      Я там тебе ответил, но ты так вчера и не появился.
      Короче на вопрос типа у меня где-то к часу ночи, я тебе ответил, что нет почти 3 без 15 минут.
      И вообще Представь у вас сейчас только 17. а у меня УЖЕ 21.00
      Футбол хреново смотреть особенно еврокубки, начало, первый в час ночи, а второй в три....конец..сам посчитаешь!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 21 января 2019, 17:05

      я всё прочитал ... видел , но отвечать уже смысла не было.... потому что нарисовался я по вашему времени уже под утро))

      я на самм деле удивлён как ты с нами по нашему времени до девяти , а то позже выдерживаешь

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 21 января 2019, 16:41

      Сани Лихштайнеру

      ушибы после твоих ударов вроде рассосались, сотрясение вроде тоже прошло...
      ....короче скучаю по твоим тумакам Саня...

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11