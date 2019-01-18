Моуринью: «Когда мои команды играли против Месси, приходилось много думать»

Португальский тренер Жозе Моуринью рассказал о соперничестве с «Барселоной» и ее форвардом Лионелем Месси во время своей работы в «Реале».

«Когда в моей команде был Роналду, я был очень счастливым человеком. Но когда мне приходилось играть против Месси, мне приходилось много думать, чтобы попытаться помочь своей команде добиться успеха», – цитирует 55-летнего специалиста твиттер BeINSPORTS.