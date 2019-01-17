В Гане застрелили журналиста, который расследовал дело о взятках в национальном футболе

BBC сообщила о смерти Ахмеда Хуссейна-Суале – журналиста, работавшего по делу о коррупции в футбольной ассоциации Ганы.

Хуссейн-Суале скончался от пулевых ранений, нанесенных неизвестными на мотоциклах во время поездки журналиста в пригород Аккры.

Он входил в команду Tiger Eye Private Investigations, занимавшуюся расследованием случаев коррупции в ганском футболе. Летом BBC выпустила фильм, раскрывающий коррупционные схемы ганских чиновников и футбольных арбитров.

Член парламента Кеннеди Агьяпонг после выхода фильма призвал расправиться с Хуссейном-Алле.