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    В Гане застрелили журналиста, который расследовал дело о взятках в национальном футболе

    BBC сообщила о смерти Ахмеда Хуссейна-Суале – журналиста, работавшего по делу о коррупции в футбольной ассоциации Ганы.

    Хуссейн-Суале скончался от пулевых ранений, нанесенных неизвестными на мотоциклах во время поездки журналиста в пригород Аккры.

    Он входил в команду Tiger Eye Private Investigations, занимавшуюся расследованием случаев коррупции в ганском футболе. Летом BBC выпустила фильм, раскрывающий коррупционные схемы ганских чиновников и футбольных арбитров.

    Член парламента Кеннеди Агьяпонг после выхода фильма призвал расправиться с Хуссейном-Алле.

    Источник: BBC

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    17.01.2019 21:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 17 января 2019, 22:46

      У нас скоро тоже так будет - раскроешь коррупционную схему правительства, получишь пулю.

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